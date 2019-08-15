Скачать
Четверг, 15.08.2019
СБУ следила за Грымчаком более месяца
СБУ следила за Грымчаком более месяца
Правительство утвердило новый порядок мониторинга состояния воздуха
Правительство утвердило новый порядок мониторинга состояния воздуха
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день
Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день

СБУ следила за Грымчаком более месяца

СБУ следила за Грымчаком более месяца
10:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:СБУ отслеживала операции с деньгами и сразу изымала их из обменников.

Стало известно, что управление по борьбе с коррупцией СБУ больше месяца следило за тем, как заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак и связанный с ним "помощник" Игорь Овдиенко получали первую часть взятки.

Как рассказали в СБУ, первую часть взятки Грымчаку и Овдиенко передали ранее в размере свыше 600 тысяч долларов США. Эти деньги они конвертировали в "своих" валютных обменниках.

СБУ отслеживала эти операции сразу же изымая деньги из обменников, чтобы не потерять их, поскольку они были прямым вещественным доказательством. Вся операция держалась в строгой тайне, и руководству обменников "зашивали рты". Так продолжалось более месяца.

В МинВОТ прокомментировали задержание Грымчака

Когда же Грымчак договорился о времени и месте передачи последнего транша взятки в размере 480 тысяч долларов и на встречу поехал его "помощник" Овдиенко – Главный Отдел по Борьбе с Коррупцией и Организованной Преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины провели его задержание на месте передачи денег.

Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его поддельник в среду, 14 августа, были задержаны за вымогательство взятки. Одна из статей, по которой Грымчака подозревают в совершении преступления - ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества).

Луценко о задержании Грымчака: Стыдно за него

По словам журналиста Юрия Бутусова, Грымчак получил взятку от застройщика за влияние на управление Минкульта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Взятка, Задержание, Юрий Гымчак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
02 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
04 Хорошее зрение: назван полезный напиток для глаз
05 Кличко против Богдана: мэр Киева свидетельствовал в НАБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Итоги 14 августа: Подготовительная группа, Кличко, визиты Зеленского, дело Зайцевой&amp;Дронова, отставка Хацкевича
Итоги 14 августа: Подготовительная группа, Кличко, визиты Зеленского
РФ перебросила к границе с США два стратегических бомбардировщика
РФ перебросила к границе с США два бомбардировщика
Рецепт дня: перец, фаршированный колбасой и сыром
Рецепт дня: перец, фаршированный колбасой и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь