СБУ следила за Грымчаком более месяца

Новости Украины:СБУ отслеживала операции с деньгами и сразу изымала их из обменников.

Стало известно, что управление по борьбе с коррупцией СБУ больше месяца следило за тем, как заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак и связанный с ним "помощник" Игорь Овдиенко получали первую часть взятки.

Как рассказали в СБУ, первую часть взятки Грымчаку и Овдиенко передали ранее в размере свыше 600 тысяч долларов США. Эти деньги они конвертировали в "своих" валютных обменниках.

СБУ отслеживала эти операции сразу же изымая деньги из обменников, чтобы не потерять их, поскольку они были прямым вещественным доказательством. Вся операция держалась в строгой тайне, и руководству обменников "зашивали рты". Так продолжалось более месяца.

Когда же Грымчак договорился о времени и месте передачи последнего транша взятки в размере 480 тысяч долларов и на встречу поехал его "помощник" Овдиенко – Главный Отдел по Борьбе с Коррупцией и Организованной Преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины провели его задержание на месте передачи денег.

Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его поддельник в среду, 14 августа, были задержаны за вымогательство взятки. Одна из статей, по которой Грымчака подозревают в совершении преступления - ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества).

По словам журналиста Юрия Бутусова, Грымчак получил взятку от застройщика за влияние на управление Минкульта.