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ВНО-2019: сколько абитуриентов получили максимальный балл

ВНО-2019: сколько абитуриентов получили максимальный балл
12:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:274 участника внешнего независимого оценивания (ВНО) получили 200 баллов, 8 из них получили 200 баллов по двум предметам и один - по трем предметам.

Более 270 участников ВНО-2019 получили 200 баллов, 8 из них – 200 баллов по двум и один – по трем предметам – УЦОКО

"Наибольшее количество таких абитуриентов по математике, английскому языку и химии", - сказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Так, по математике 200 баллов получило 98 абитуриентов, по химии – 77, по английскому языку – 36, по биологии – 26, по украинскому языку и литературе – 17, по истории Украины – 13, по физике – 4, по немецкому языку, испанскому языку и географии – по одному абитуриенту.

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"Мы имеем одного участника, которые зарегистрировался на три предмета и получил три оценки по 200 баллов", - добавил Бойко.

Он отметил, что это девочка из обычной общеобразовательной харьковской школы.

Наибольшее количество 200-балльников в Киеве (63), во Львовской области (41), Харьковской (25) и Днепропетровской областях (20).

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ВНО, УЦОКО, ВНО-2019.
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