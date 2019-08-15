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В Минкультуры прокомментировали задержание Грымчака

В Минкультуры прокомментировали задержание Грымчака
12:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Министерство культуры Украины не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах.

Об этом говорится в разъяснении, обнародованном на сайте ведомства, по информации, которая распространяется в СМИ в связи с задержанием заместителя министра МинВОТ.

“С 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений к действующему законодательству, на период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе Киева. Следовательно, любые обвинения или подозрения в злоупотреблениях по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются безосновательными, надуманными и не базирующимися ни на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в г. Киеве”, - подчеркивается в заявлении.

СБУ следила за Грымчаком более месяца

Как сообщалось ранее, 14 августа детективы НАБУ совместно с Генпрокуратурой и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве взятки. Пресс-служба НАБУ проинформировала, что “указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США”. В НАБУ уточнили, что Грымчака и его помощника были задержаны во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. "на горячем".

Также сообщалось, что вечером 14 августа в доме заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака прошел обыск. “По словам жены Грымчака Юлии, чиновника задержали около 21:40, когда он вышел в магазин. Она утверждает, что впервые слышит о взятке, которую инкриминируют ее мужу. Женщина называет уголовное дело политическим заказом. По словам Юлии Грычак, второй задержанный – ее брат", - сообщил “Радио Свобода” адвокат Феликс Кашарский.

В то же время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook сообщил, что “заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и его помощники требовали взятку за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры. “Негласные следственные действия свидетельствуют, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений”, - написал Луценко.

В свою очередь заместитель министра Георгий Тука заявил, что у его задержанного коллеги Юрия Грымчака нет помощников и тот был задержан не за свою работу в министерстве. На своей странице в Facebook он обратил внимание на то, что у Грымчака нет помощников и задержанный с ним человек не является работником министерства, а также отметил, что Грымчак подозревается в лоббировании решений работниками других госучреждений, но его противоправные действия не имеют никакого отношения к деятельности в министерстве.

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Все по теме:

СБУ, ГПУ, НАБУ, Минкультуры, Юрий Грымчак, Министерство культуры Украины, МинВОТ.
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