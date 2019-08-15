ГПУ готовит Грымчаку сообщение о подозрении

Новости Украины:Пресс-секретарь Генпрокуратура Андрей Лысенко рассказал

Генпрокуратура решает вопрос относительно сообщения о подозрении заместителю министра министру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его сообщнику.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании подозреваемым меры пресечения в порядке, предусмотренном УПК Украины. Досудебное расследование в производстве продолжается", - написал он.

Лысенко проинформировал, что оба задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Он отметил, что правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ, а также его доверенное лицо по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).

Как сообщалось ранее, 14 августа детективы НАБУ совместно с Генпрокуратурой и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.

По данным НАБУ, "указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, вымогали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США". В ведомстве уточнили, что Грымчака и его помощника задержали при получении части средств в размере $480 тыс. с поличным.

Также сообщалось, что вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск.

Супруга заместителя министра Юлия Грымчак сообщила, что второй задержанный - ее брат.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "вымогали деньги за влияние на решения судов, а также чиновников Минкультуры для вынесения заказных решений".