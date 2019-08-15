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"Дело Гандзюк": СБУ ответила Луценко

"Дело Гандзюк": СБУ ответила Луценко
13:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:В пресс-службе СБУ заявили, что не скрывали никаким материалов в "деле Гандзюк".

Служба безопасности Украины заявляет, что не скрывала никаких материалов, в том числе материалов допроса свидетеля, которые могли расширить количество подозреваемых в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

"Допрос свидетеля, который показал, что, по словам другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного воздействия на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 года при участии нескольких лиц, состоялся 5 марта 2019 года. Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых также сообщил свидетель", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ в соцсети Фейсбук в четверг.

Луценко: В СБУ скрывали материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк

В Службе безопасности утверждают, что вышеуказанный протокол допроса свидетеля приобщен к материалам уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко) в совершении преступления против Екатерины Гандзюк, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (соучастие в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения).

"В то же время, копия указанного протокола допроса свидетеля приобщена к материалам уголовного производства по обвинению Торбина С. (экс-участник АТО Сергей Торбин – ИФ) и других лиц (всего 5) в совершении нападения на Екатерину Гандзюк – том 24 листы дела 1-8", - сообщают в СБУ.

Также, по информации спецслужбы, с материалами указанного уголовного производства, в том числе и с копией указанного протокола свидетеля ознакомилась сторона защиты.

Материалы уголовного производства по обвинению Торбина и других с сопроводительным письмом от 20 мая 2019 года СБУ направило в Ген прокуратуру для поддержания государственного обвинения.

Также, по информации Службы безопасности, копия указанного протокола допроса приобщена к материалам уголовного производства по обвинению экс-помощника народного депутата Игоря Павловского (том № 3 листа дела 56-63), которые по сопроводительным письмом от 4 июля 2019 года также направлены в Генпрокуратуру.

"Таким образом утверждение генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным. Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины продолжает принимать все возможные и необходимые меры с целью обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования обстоятельств нападения на Екатерину Гандзюк", - заявили в СБУ.

Ранее в этот день в опубликованном интервью интернет-изданию "Цензор.нет" генпрокурор Луценко заявил, в СБУ скрывали материалы допросов, которые могли расширить круг причастных к убийству Гандзюк. "Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру (председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер –прим. ред.) материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - сообщил Луценко в интервью. По его словам, Генпрокуратура ожидает свидетельства от СБУ уже неделю.

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Юрий Луценко, СБУ, ГПУ, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк.
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