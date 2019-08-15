Скачать
Четверг, 15.08.2019
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Найдена чрезвычайно большая черная дыра
Найдена чрезвычайно большая черная дыра

В Нацполиции хотят обеспечить автомобилем каждого офицера

В Нацполиции хотят обеспечить автомобилем каждого офицера
15:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Сергей Князев заявил, что Нацполиция способна обеспечить автомобилями своих сотрудников.

В Национальной полиции Украины планируют обеспечить каждого полицейского офицера громады собственным служебным транспортом, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Как сообщает в четверг пресс-служба Нацполиции, проект "Полицейский офицер громады" при поддержке США начал активно внедряться в пяти областях Украины, в том числе Хмельницкой области.

"Мы можем обеспечить каждого офицера, который будет работать в громаде, служебным автомобилем. Два офицера – два автомобиля, три офицера – три автомобиля. И они не уедут со своей территории кого-то конвоировать или что-то охранять", - отметил Князев.

Нацполиция с новыми авто усиливает патрулирование на линии разграничения

По его словам, офицеры будут постоянно находиться в ОТГ (объединенной территориальной громаде), периодически появляясь в отделе полиции для отчета или получения напутствий. При этом коммуникация полицейского с руководством полиции будет происходить с использованием электронных средств связи.

Кроме того, впоследствии – после обучения офицеров громад – возможен вариант их оснащения электронными средствами для взыскания штрафов за правонарушения, которые относятся к зоне ответственности полиции. Это позволит лишний раз не доставлять человека в отдел полиции или не отвлекать его от дел.

Князев отметил, что Национальная полиция не планирует до конца года останавливаться на пяти областях, где начнется проект "Полицейский офицер громады". Следующим шагом станет реорганизация работы отделов и отделений полиции на местах.

Князев пояснил, почему невозможно одолеть янтарную мафию

В свою очередь руководитель регионального офиса IСIТАР (International Criminal Investigative Training Assistance Program) в Украине Министерства юстиции США Джон Монтанио заметил, что проект "Полицейский офицер громады" позволит главам ОТГ работать вместе с полицией, совместно находя и решая проблемы на причинном уровне.

"Будущие полицейские офицеры громады, которые будут работать в ваших громадах, будут учиться, как находить, решать, уменьшать количество и искоренять проблемы перед тем, как они могут превратиться в большие неприятности. Это называется проактивным подходом в работе полиции", - сказал Монтанио.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Транспорт, Нацполиция, Сергей Князев, Хмельницкая обл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
03 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Меркель отреагировала на &quot;предложение&quot; США разместить войска в Польше
Меркель отреагировала на "предложение" США разместить войска в Польше
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев
Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь