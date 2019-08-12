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Князев пояснил, почему невозможно одолеть янтарную мафию

Князев пояснил, почему невозможно одолеть янтарную мафию
16:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Глава Нацполиции Сергей Князев пояснил, чтобы одолеть янтарную мафию нужно менять законодательство.

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что для эффективной борьбы с незаконной добычей янтаря в Житомирской области усилий полиции недостаточно. Необходимо еще внести изменения в Уголовный кодекс. Так он ответил на критику президента Владимира Зеленского в адрес полиции, которая, по мнению главы государства, "прикрывала" криминальных авторитетов, передает liga.net.

По словам Князева, в городе Сарны создано подразделение Нацгвардии для борьбы с незаконной добычей янтаря. При этом он отметил, что, кроме полиции, на проблему должна также реагировать общественность. Какой именно реакции от общественности ожидает полиция, Князев не уточнил.

Глава Нацполиции также заявил о необходимости усиления ответственности за нарушение правил охраны недр, поскольку сейчас это преступление не относится к категории тяжких. Это, отметил Князев, "существенно усложняет документирование организаторов, исполнителей этого незаконного бизнеса". "Фактически, полиция не имеет возможности работать на предотвращение, а только фиксирует уже совершенные правонарушения", - сказал Князев. Кроме того, глава Нацполиции заявил, что за осуществление операций, связанных со сбытом янтаря, уголовная ответственность "на сегодняшний день вообще не предусмотрена". Таким образом сейчас, как признался Князев, к ответственности привлекаются рядовые исполнители, "а лица, которые занимаются незаконной скупкой янтаря, его хранением и реализацией, избегают ответственности".

Зеленский: незаконная добыча янтаря приводит к экологическим бедствиям

Владимир Зеленский призвал начальника Нацполиции Сергея Князева уволить руководителей райотделов полиции в Рокитновском, Дубровицком, Владимирецком, Заречненском и Сарненском районах Ровенской области, Олевском и Овручском районах Житомирской области, в Ратновском и Любешовском районах Волынской области.

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Владимир Зеленский, Нацгвардия, Нацполиция, Сергей Князев.
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