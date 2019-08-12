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Зеленский: незаконная добыча янтаря приводит к экологическим бедствиям

Зеленский: незаконная добыча янтаря приводит к экологическим бедствиям
12:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твитер

Новости Украины:Во время рабочей поездки в Житомирскую область, Владимир Зеленский высказал свое мнение о незаконной добыче янтаря.

Проблема незаконной добычи янтаря в Житомирской, Волынской, Ровенской областях Украины обрела масштаб экологического бедствия.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает корреспондент УНН.

"Совещание посвящено незаконной добыче янтаря на территории Житомирской области, но эта проблема в целом в Украине. Будем говорить о Житомирской, Волынской, Ривненской области. Считаю, что эта проблема реально обрела масштаб Украины, масштаб экологического бедствия", - заявил Зеленский.

По его словам, в результате этой деятельности тысячи гектаров лесных земель были превращены в пустырь.

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"Мы понимаем, что люди охотятся на янтарь. Понимаем, вся эта война с государством криминальных авторитетов, которые прикрывались и полицией, и СБУ, и прокуратурой... она началась, в целом, в больших масштабах, насколько я знаю, в 2014 году", - добавил он.

Начиная с 2015 года, в Украине в суд направлены материалы 523 уголовных производств по статье Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны и использования недр". Под статью подпадает, в частности, незаконная добыча янтаря.

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СБУ, Прокуратура, Житомирская область, Владимир Зеленский.
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