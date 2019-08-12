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Понедельник, 12.08.2019
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Зеленский назначил председателя Житомирской ОГА

Зеленский назначил председателя Житомирской ОГА
11:59 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил Виталия Бунечко главой Житомирской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

Президент представил нового главу Житомирской ОГА во время рабочей поездки в Житомирскую область в понедельник.

"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации – Бунечко Виталий Иванович", - сказал Зеленский во время встречи с местной властью и активом Житомирской области.

После чего президент вручил Бунечко удостоверение главы ОГА.

В свою очередь новоназначенный глава ОГА пообещал, что его работа будет базироваться на принципах открытости и публичности.

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"Мы уничтожим коррупцию… мы ожидаем инвесторов на Житомирщину, как зарубежных, так и наших", - добавил Бунечко.

С 24 июня обязанности главы Житомирской ОГА временно исполнял Ярослав Лагута.

Бунечко, 1973 года рождения. Закончил Академию Службы безопасности Украины. Кандидат юридических наук. По информации СМИ, работал первым заместителем начальника Главного управления (с дислокацией в Мариуполе) СБУ в Донецкой области.

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Владимир Зеленский, Житомирская ОГА, Виталий Бунечко.
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