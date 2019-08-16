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Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей

Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей

Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей
07:32 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:16 августа церковь отмечает День Антония-вихревея, именуемого Чудотворцем.

Традиции на 16 августа

16 августа ждали появления вихрей (считалось, что их вызывают южные ветра), которых можно было расспросить о том, какая будет в этом году зима. Сделать это было довольно сложно, но те, кому это удавалось, уверяли, что это самый верный способ узнать о будущих холодах и оттепелях. 

Допрашивать вихрь отправлялись на перекресток, причем с собой надо было обязательно взять нож и живого петуха. Когда ветер начинал закручивать пыль, в середину вихря втыкали нож и одновременно держали за голову петуха и задавали вопрос. В народе этот день назывался малинником, потому что в это время обычно и в садах, и в лесах было больше всего этой вкусной и полезной ягоды. В лесных зарослях нередкой была встреча с медведем - известным любителем сладкого. Этот зверь считался символом добродушия, богатырской силы и неуклюжести, а также злобности, грубости и жадности. 

В североевропейской традиции именно он, а не лев, считался царем зверей и тотемным животным, олицетворяющим связь между небом и землей. Часто его считали даже прародителем человека. Это животное внушало такой страх и уважение, что его нельзя было называть прямо - у славян медведь назывался «бер», что сохранилось в названии зимнего убежища медведя, то есть берлоги. Называли его «медведь» - тот, кто ведает, где мед, хозяин, косматый, дедушка. Медведь считался знаком силы. В народном представлении медвежья нерасторопность и незлобивость, с одной стороны, и умение постоять за себя - с другой соотносились с народным характером. 

Приметы на 16 августа

Каков вихровей, таков и октябрь. 

Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму. 

Завихрит со всех сторон - будет злющая зима с толстым снегом на дома. 

Каков Исаакий, таков и Никола зимний (19 декабря). 

Знаменательные события в истории: 16 августа 2019 года

Сильный холодный ветер - к морозной зиме; южный, теплый - к мягкой и снежной. 

На Исакия вихри - крутая зима. 

Если домашняя птица рано начала менять перья - холода наступят рано. 

Если высокие (перистые) облака вытягиваются узкой и длинной полосой - скоро будет сильный ветер.

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Приметы, Обряды, Антон-вихревей, Антонов день, Приметы на 16 августа, Народние приметы.
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