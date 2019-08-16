Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей

Новости Украины:16 августа церковь отмечает День Антония-вихревея, именуемого Чудотворцем.

Традиции на 16 августа

16 августа ждали появления вихрей (считалось, что их вызывают южные ветра), которых можно было расспросить о том, какая будет в этом году зима. Сделать это было довольно сложно, но те, кому это удавалось, уверяли, что это самый верный способ узнать о будущих холодах и оттепелях.

Допрашивать вихрь отправлялись на перекресток, причем с собой надо было обязательно взять нож и живого петуха. Когда ветер начинал закручивать пыль, в середину вихря втыкали нож и одновременно держали за голову петуха и задавали вопрос. В народе этот день назывался малинником, потому что в это время обычно и в садах, и в лесах было больше всего этой вкусной и полезной ягоды. В лесных зарослях нередкой была встреча с медведем - известным любителем сладкого. Этот зверь считался символом добродушия, богатырской силы и неуклюжести, а также злобности, грубости и жадности.

В североевропейской традиции именно он, а не лев, считался царем зверей и тотемным животным, олицетворяющим связь между небом и землей. Часто его считали даже прародителем человека. Это животное внушало такой страх и уважение, что его нельзя было называть прямо - у славян медведь назывался «бер», что сохранилось в названии зимнего убежища медведя, то есть берлоги. Называли его «медведь» - тот, кто ведает, где мед, хозяин, косматый, дедушка. Медведь считался знаком силы. В народном представлении медвежья нерасторопность и незлобивость, с одной стороны, и умение постоять за себя - с другой соотносились с народным характером.

Приметы на 16 августа

Каков вихровей, таков и октябрь.

Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

Завихрит со всех сторон - будет злющая зима с толстым снегом на дома.

Каков Исаакий, таков и Никола зимний (19 декабря).

Сильный холодный ветер - к морозной зиме; южный, теплый - к мягкой и снежной.

На Исакия вихри - крутая зима.

Если домашняя птица рано начала менять перья - холода наступят рано.

Если высокие (перистые) облака вытягиваются узкой и длинной полосой - скоро будет сильный ветер.