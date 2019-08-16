В Украине до +10 тепла и дожди: прогноз погоды на выходные

Новости Украины:Синоптики на пятницу, 16 августа прогнозируют умеренно сухую походу с кратковременными дождями на востоке Украины.

В Украине 16 августа будет сухо, только местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, погода испортится на востоке страны. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Херсонской, Запорожской областях ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 11-16°, в западной части местами 8-10°, днем 20-25°.

В Киеве 16 августа будет также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Прогноз погоды на пятницу, 16 августа, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо

Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо

Тернополь – +20...+22, переменная облачность, сухо

Черновцы – +21...+23, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +21...+23, переменная облачность, сухо

Луцк – +20...+22, переменная облачность, сухо

Ровно – +20...+22, переменная облачность, сухо

Житомир – +20...+22, переменная облачность, сухо

Винница – +20...+22, переменная облачность, сухо

Одесса – +26...+28, переменная облачность, сухо

Николаев – +26...+28, переменная облачность, сухо

Херсон – +28...+30, переменная облачность, сухо

Симферополь – +27...+29, дождь, гроза

Кропивницкий – +23...+25, переменная облачность, сухо

Черкассы – +23...+25, переменная облачность, сухо

Чернигов – +21...+23, дождь

Сумы – +27...+29, переменная облачность, сухо

Полтава – +28...+30, дождь, гроза

Днепр – +27...+29, переменная облачность, сухо

Запорожье – +27...+29, дождь, гроза

Донецк – +28...+30, дождь, гроза

Луганск – +26...+28, переменная облачность, сухо

Харьков – +28...+30, переменная облачность, сухо

Киев – +19...+21, небольшой дождь

Прогноз погоды на 16 августа

Прогноз погоды на 17 августа

В выходные, 17-18 августа, в Украине сохранится переменная облачность, местами небольшой дождь, в восточной части умеренный кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 10-15°, в западной части местами 7-9°, днем 20-25°; в восточных и южных областях ночью 13-18°, днем 23-28°.