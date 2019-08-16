Скачать
Пятница, 16.08.2019
Итоги 15 августа: создание 23 комитетов Рады, праздники на День Независимости, задержание Грымчака
Итоги 15 августа: создание 23 комитетов Рады, праздники на День Независимости, задержание Грымчака
Денисова: Заседание "суда" по делу Бекирова перенесено
Денисова: Заседание "суда" по делу Бекирова перенесено
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей

В Украине до +10 тепла и дожди: прогноз погоды на выходные

Смотрите фото (3)
В Украине до +10 тепла и дожди: прогноз погоды на выходные
07:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Синоптики на пятницу, 16 августа прогнозируют умеренно сухую походу с кратковременными дождями на востоке Украины.

В Украине 16 августа будет сухо, только местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, погода испортится на востоке страны. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, Херсонской, Запорожской областях ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 11-16°, в западной части местами 8-10°, днем 20-25°.

В Киеве 16 августа будет также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Прогноз погоды на пятницу, 16 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Тернополь – +20...+22, переменная облачность, сухо
  • Черновцы – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Хмельницкий – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Луцк – +20...+22, переменная облачность, сухо
  • Ровно – +20...+22, переменная облачность, сухо
  • Житомир – +20...+22, переменная облачность, сухо
  • Винница – +20...+22, переменная облачность, сухо
  • Одесса – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +27...+29, дождь, гроза
  • Кропивницкий – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Черкассы – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Чернигов – +21...+23, дождь
  • Сумы – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Полтава – +28...+30, дождь, гроза
  • Днепр – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Запорожье – +27...+29, дождь, гроза
  • Донецк – +28...+30, дождь, гроза
  • Луганск – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Харьков – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Киев – +19...+21, небольшой дождь

Прогноз погоды на 16 августа

Прогноз погоды на 17 августа

В выходные, 17-18 августа, в Украине сохранится переменная облачность, местами небольшой дождь, в восточной части умеренный кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 10-15°, в западной части местами 7-9°, днем 20-25°; в восточных и южных областях ночью 13-18°, днем 23-28°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Дождь, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
03 Подготовительная группа вновь соберется во вторник
04 Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Google представила крупное обновление Chrome OS
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
Протесты в Москве 24 августа будут не согласованы
Протесты в Москве 24 августа будут не согласованы
СМИ: Трамп хочет купить Гренландию
СМИ: Трамп хочет купить Гренландию
Афиша интересных событий в Украине на 17-18 августа
Афиша интересных событий в Украине на 17-18 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь