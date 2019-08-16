В Украине до +10 тепла и дожди: прогноз погоды на выходные

В Украине 16 августа будет сухо, только местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, погода испортится на востоке страны. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в восточных, Херсонской, Запорожской областях ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 11-16°, в западной части местами 8-10°, днем 20-25°.
В Киеве 16 августа будет также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.
Прогноз погоды на пятницу, 16 августа, в городах Украины:
- Ужгород – +22...+24, переменная облачность, сухо
- Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо
- Ивано-Франковск – +21...+23, переменная облачность, сухо
- Тернополь – +20...+22, переменная облачность, сухо
- Черновцы – +21...+23, переменная облачность, сухо
- Хмельницкий – +21...+23, переменная облачность, сухо
- Луцк – +20...+22, переменная облачность, сухо
- Ровно – +20...+22, переменная облачность, сухо
- Житомир – +20...+22, переменная облачность, сухо
- Винница – +20...+22, переменная облачность, сухо
- Одесса – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Николаев – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Херсон – +28...+30, переменная облачность, сухо
- Симферополь – +27...+29, дождь, гроза
- Кропивницкий – +23...+25, переменная облачность, сухо
- Черкассы – +23...+25, переменная облачность, сухо
- Чернигов – +21...+23, дождь
- Сумы – +27...+29, переменная облачность, сухо
- Полтава – +28...+30, дождь, гроза
- Днепр – +27...+29, переменная облачность, сухо
- Запорожье – +27...+29, дождь, гроза
- Донецк – +28...+30, дождь, гроза
- Луганск – +26...+28, переменная облачность, сухо
- Харьков – +28...+30, переменная облачность, сухо
- Киев – +19...+21, небольшой дождь
Прогноз погоды на 16 августа
Прогноз погоды на 17 августа
В выходные, 17-18 августа, в Украине сохранится переменная облачность, местами небольшой дождь, в восточной части умеренный кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек.
Температура ночью 10-15°, в западной части местами 7-9°, днем 20-25°; в восточных и южных областях ночью 13-18°, днем 23-28°.