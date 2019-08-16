Скачать
Пятница, 16.08.2019
Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
ГБР обьяснило обыски в советах Измаила и Одесской области
ГБР обьяснило обыски в советах Измаила и Одесской области
"Вы обманули меня и болельщиков": Суркис обратился к футболистам Динамо
"Вы обманули меня и болельщиков": Суркис обратился к футболистам Динамо
Алекс Родригес получил дорогой подарок: подробности
Алекс Родригес получил дорогой подарок: подробности

Что нужно для удачного старта своего дела: во Львове состоится TED-конференция

Что нужно для удачного старта своего дела: во Львове состоится TED-конференция
18:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: скриншот

Новости Украины:В конце лета во Львове организуют серию лекций TEDxLvivPolytechnic.

Тема нынешней встречи – Alternative ideas. Спикеры попытаются найти решение, чтобы научить мыслить нестандартно, быстро реагировать на происходящее вокруг и приспосабливаться к изменениям.

"Люди боятся менять мировоззрение, смотреть на привычные для всех вещи с альтернативной точки зрения. На нашей конференции лидеры мнений из разных отраслей будут мотивировать вас изменить этот мир, делиться опытом и на собственном примере расскажут, что нужно для удачного старта своего дела", – говорят организаторы.

Во время конференции спикеры будут говорить о том, как оставаться конкурентоспособным и достигать самых высоких результатов. А самое главное: действовать необычно и принимать альтернативные решения.

Участники могут прослушать две лекции, на которые вход будет свободный. Если же вы хотите провести на конференции целый день, то билеты можно приобрести по ссылке.

В новом Фонде стартапов заложено 400 млн

TEDxLvivPolytechnic: Alternative ideas состоится 31 августа. Начало – в 16:00.

Конференция состоится на территории ТРЦ "Спартак" на фудкорте. Адрес: г. Львов, ул. Гетьмана Мазепы, 1Б.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конференция, Стартап, TEDxLvivPolytechnic.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине до +10 тепла и дожди: прогноз погоды на выходные
03 Лучшие поздравление с днем рождения в стихах на 16 августа
04 Google представила крупное обновление Chrome OS
05 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Е-ПЕНСИЯ&quot;: Пенсионный фонд начал оцифровку дел
"Е-ПЕНСИЯ": Пенсионный фонд начал оцифровку дел
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Умерла нидерландская принцесса Кристина
ЦИК прекратила полномочия избирательной комиссии на 210-м округе
ЦИК разогнала комиссию 210 округа
Джастин Бибер признался в любви Хейли Болдуин
Джастин Бибер признался в любви Хейли Болдуин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь