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Украинские моряки попали в плен к пиратам: МИД Украины подтвердил захват

Украинские моряки попали в плен к пиратам: МИД Украины подтвердил захват
18:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В МИД Украины подтвердили захват в плен пиратами украинского моряка у берегов Африки.

Министерство иностранных дел Украины подтверждает захват в плен пиратами украинского моряка у берегов Африки.

"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", - сказал спикер департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Ранее этот день иностранные СМИ сообщили, что у берегов африканской страны Камерун пираты захватили в плен украинских и китайских моряков. По данным источника в военно-морском флоте, похитители, вероятно, нигерийские пираты. Силы безопасности Камеруна начали их поиск.

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В то же время, по данным МИД РФ, нападение совершено на грузовое судно "Мармалайта" под флагом Антигуа и Барбуды. Трое из 8 членов экипажа, оказавшихся в плену, - граждане России.

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ВМС ВСУ, Африка, Моряки, МИД Украины, Министерство иностранных дел Украины.
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