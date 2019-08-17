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Замглавы Нацполиции покинул свою должность

Замглавы Нацполиции покинул свою должность
02:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев покинул свой пост.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", - сообщил Бушуев.

Кроме того, он отметил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции.

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"Верю, что философия заложенная в 2015 году Хатией Деканоидзе в процесс построения новой полиции, - все-таки найдет отображение в подходах нацпола. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - отметил он.

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Полиция, Отставка, Нацполиция, Замглавы, Константин Бушуев.
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