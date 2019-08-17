Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления

Новости Украины:Ирина с греческого означает "мир".

В детские годы Ирина самостоятельна и решительна. Стремится больше находиться в обществе отца, чем матери. Имеет хорошие способности, и учеба не требует от нее особых усилий. Способна реально подходить к оценке окружающей ее действительности.

Любит читать фантастические романы и детективы, увлекается спортом. Проливать слезы, сопереживая героям книги, никогда не будет, так как чувство сентиментальности ей не свойственно, наоборот, в ее характере присутствует жестокость.

После окончания школы для Ирины важным моментом в жизни становится приобретение специальности, а затем и профессиональный рост. Ответственно подходит к выполнению любой работы. Общительна, быстро устанавливает контакт с незнакомыми людьми. В компании ведет себя свободно, не откажется выпить вина. Лучше чувствует себя среди мужчин, в женском обществе ей становится скучно.

Ирина — влюбчивая натура, но головы в увлечениях не теряет, всегда стремится сохранить независимость. К выбору мужа подходит основательно. Будет преданной, верной женой и будет пользоваться большим уважением мужа и детей. В замужестве Ирина никогда не подчиняет полностью свою жизнь интересам мужа и домашнему очагу.

Профессиональная деятельность в ее жизни всегда играет существенную роль. Ирина умеет хорошо готовить, увлекается модными системами воспитания детей.

Подвержена стрессам, рано ухудшается зрение. Предрасположена к дерматитам, нарушению функций щитовидной железы.

Поздравления

Ира, Ирочка, Ирина,

Ты мила, неповторима,

Ты светла, как солнца лучик,

Никогда с тобой не скучно.

Ты красива, ты прекрасна,

От улыбки твоей ясно.

Будь же ты всегда такая —

В чем-то даже неземная,

Пусть всегда хранят тебя

Счастье, вера и друзья.

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира —

Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

Что ж, Ирина, Вам сказать?

Что Вам в жизни пожелать?

Счастья, роскоши земной,

Быть прекрасной и простой!

Быть чудесней чайной розы

И не знать, что есть морозы,

Не болеть и не хандрить...

Лишь счастливой самой быть!

Дорогая Ирочка!

В этот день прекрасный

Пожелаю я удачи,

Смеха, много счастья!

Для тебя чтоб солнышко

Каждый день светило,

Чтоб была веселою,

Милой и красивой.

Теплых чувств, взаимности,

Верности, любви!

Ангелок хранит пускай,

Сбудутся мечты!

Ирина, тебя поздравляю!

Здоровья, удачи желаю.

Радостных дней и улыбок,

В жизни поменьше ошибок.

Любви пожелаю взаимной,

Мечтаний из детства наивных,

Успехов на долгие годы,

В душе лишь хорошей погоды!