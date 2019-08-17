Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления

В детские годы Ирина самостоятельна и решительна. Стремится больше находиться в обществе отца, чем матери. Имеет хорошие способности, и учеба не требует от нее особых усилий. Способна реально подходить к оценке окружающей ее действительности.
Любит читать фантастические романы и детективы, увлекается спортом. Проливать слезы, сопереживая героям книги, никогда не будет, так как чувство сентиментальности ей не свойственно, наоборот, в ее характере присутствует жестокость.
После окончания школы для Ирины важным моментом в жизни становится приобретение специальности, а затем и профессиональный рост. Ответственно подходит к выполнению любой работы. Общительна, быстро устанавливает контакт с незнакомыми людьми. В компании ведет себя свободно, не откажется выпить вина. Лучше чувствует себя среди мужчин, в женском обществе ей становится скучно.
Ирина — влюбчивая натура, но головы в увлечениях не теряет, всегда стремится сохранить независимость. К выбору мужа подходит основательно. Будет преданной, верной женой и будет пользоваться большим уважением мужа и детей. В замужестве Ирина никогда не подчиняет полностью свою жизнь интересам мужа и домашнему очагу.
Профессиональная деятельность в ее жизни всегда играет существенную роль. Ирина умеет хорошо готовить, увлекается модными системами воспитания детей.
Подвержена стрессам, рано ухудшается зрение. Предрасположена к дерматитам, нарушению функций щитовидной железы.
Поздравления
Ира, Ирочка, Ирина,
Ты мила, неповторима,
Ты светла, как солнца лучик,
Никогда с тобой не скучно.
Ты красива, ты прекрасна,
От улыбки твоей ясно.
Будь же ты всегда такая —
В чем-то даже неземная,
Пусть всегда хранят тебя
Счастье, вера и друзья.
Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира —
Все эти слова о тебе, наша Ира!
Иришка, тебя от души поздравляем
И женского счастья, здоровья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
Что ж, Ирина, Вам сказать?
Что Вам в жизни пожелать?
Счастья, роскоши земной,
Быть прекрасной и простой!
Быть чудесней чайной розы
И не знать, что есть морозы,
Не болеть и не хандрить...
Лишь счастливой самой быть!
Дорогая Ирочка!
В этот день прекрасный
Пожелаю я удачи,
Смеха, много счастья!
Для тебя чтоб солнышко
Каждый день светило,
Чтоб была веселою,
Милой и красивой.
Теплых чувств, взаимности,
Верности, любви!
Ангелок хранит пускай,
Сбудутся мечты!
Ирина, тебя поздравляю!
Здоровья, удачи желаю.
Радостных дней и улыбок,
В жизни поменьше ошибок.
Любви пожелаю взаимной,
Мечтаний из детства наивных,
Успехов на долгие годы,
В душе лишь хорошей погоды!