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В Киеве будущие офицеры запаса приняли присягу

В Киеве будущие офицеры запаса приняли присягу
12:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Почти 400 выпускников Национального оборонного университета приняли присягу.

В Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги на верность украинскому народу выпускниками кафедры военной подготовки.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

“Обучение по обновленной программе военной подготовки в университете в течение двух лет прошли 384 будущих офицеров запаса, среди которых 44 девушки-выпускницы. Выпускники представляют более 50 учреждений высшего образования из всех регионов Украины, и среди них трое – участники АТО/ООС, еще 10 уже имеют опыт службы в армейских рядах, поэтому принимали Военную присягу еще до начала обучения”, - рассказали Укринформу во время торжеств.

Будущих специалистов готовили по 9 специальностям: боевое применение механизированных и инженерно-технических соединений, воинских частей и подразделений; организация пожарной безопасности, социальная психология, политология, математическое и программное обеспечение функционирования автоматизированных систем, финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск.

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Гостям мероприятия выпускники продемонстрировали результаты своих навыков, в частности, уровень строевой выправки, выполнение строевых приемов с оружием - карабинами СКС и АК-74, выполнение элементов рукопашного боя. Кроме того, офицеры продемонстрировали мастерство по таэквон-до, тактические действия механизированного взвода, инженерных подразделений и др.

Как сообщалось, с 2001 года в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского подготовлено более 12 000 офицеров запаса. Кроме студентов учреждений высшего образования в университете также осуществляется подготовка специалистов боевых специальностей из числа граждан Украины – участников ООС (АТО).

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Офицеры, Выпуск, Военная подготовка, Национальный университет.
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