В Украине начала работу миссия ЕС по цифровому рынку

Новости Украины:Миссия оценит телекоммуникационную готовность Украины для интеграции с цифровым рынком ЕС.

В Украине начала работу оценочная миссия Евросоюза относительно готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"В Офисе Президента Украины прошла встреча советника Главы государства Михаила Федорова с оценочной миссией Европейского Союза при участии представителей DG Connect Европейской комиссии. Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market – DSM)", - указали в Офисе.

Михаил Федоров указал, что "мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это - сверхмощные цифровые и экономические перспективы".

Стратегия DSM сейчас успешно реализуется в Европе. Особое внимание было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включая вопросы управления Интернетом, добавили в ОПУ.

"Законопроект "Об электронных коммуникациях" внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего комитета цифровых трансформаций Верховной Рады уже активно работают над ним", - добавил советник Президента.

Представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и эффективности регулятора в сфере телекоммуникаций, отметили в ОПУ.

Напомним, в сентябре Офис Президента представит бренд цифрового государства.