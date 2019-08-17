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В Украине начала работу миссия ЕС по цифровому рынку

В Украине начала работу миссия ЕС по цифровому рынку
13:39 Сегодня Телеграф УНН Фото:www.president.gov.ua

Новости Украины:Миссия оценит телекоммуникационную готовность Украины для интеграции с цифровым рынком ЕС.

В Украине начала работу оценочная миссия Евросоюза относительно готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"В Офисе Президента Украины прошла встреча советника Главы государства Михаила Федорова с оценочной миссией Европейского Союза при участии представителей DG Connect Европейской комиссии. Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market – DSM)", - указали в Офисе.

Михаил Федоров указал, что "мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это - сверхмощные цифровые и экономические перспективы".

Стратегия DSM сейчас успешно реализуется в Европе. Особое внимание было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включая вопросы управления Интернетом, добавили в ОПУ.

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"Законопроект "Об электронных коммуникациях" внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего комитета цифровых трансформаций Верховной Рады уже активно работают над ним", - добавил советник Президента.

Представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и эффективности регулятора в сфере телекоммуникаций, отметили в ОПУ.

Напомним, в сентябре Офис Президента представит бренд цифрового государства.

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Украина, ЕС, Офис Президента, Михаил Федеров.
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