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Во Львове задержали подозреваемого в педофилии

Во Львове задержали подозреваемого в педофилии
16:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Жительница Львова заявила на своего соседа, якобы тот насильно удерживал двух ее несовершеннолетних детей.

Во Львове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причастности к развращению двух детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ГУНП во Львовской области.

"В полицию 16 августа около 22:00 поступило сообщение от львовянки о том, что сосед насильно удерживал двух ее сыновей в возрасте 7 и 10 лет, избил их и совершал развратные действия", - указали в полиции.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 35-летний львовянин. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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"По словам задержанного, таким образом он решил проучить мальчиков, оскорблявших его ребенка", - добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное статьями, - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Дети, Полиция, Задержание, ГУНП, Львовская обл.
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