В Минздраве отреагировали на обыски в Институте рака

Новости Украины:В Минздраве готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами в деле Национального института рака.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения неправомерной выгоды врачами с граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний.

Кроме того, фиксировались факты вымогательства неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

"Позиция Минздрава Украины остается неизменной: любые злоупотребления, мошенничества и спекуляции на здоровье и жизни пациентов являются недопустимыми. Министерство готово к сотрудничеству, чтобы виновные понесли справедливое наказание и подобная практика не распространялась в медицинских учреждениях", - отмечается в сообщении Минздрава размещенном в социальной сети Facebook.

Во время проведения обысков в служебных помещениях Национального института рака и в квартирах фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности.

Отмечается, что суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от трех до 70 тысяч гривен.