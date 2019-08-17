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Суббота, 17.08.2019
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В Минздраве отреагировали на обыски в Институте рака

В Минздраве отреагировали на обыски в Институте рака
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Минздраве готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами в деле Национального института рака.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения неправомерной выгоды врачами с граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний.

Кроме того, фиксировались факты вымогательства неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

"Позиция Минздрава Украины остается неизменной: любые злоупотребления, мошенничества и спекуляции на здоровье и жизни пациентов являются недопустимыми. Министерство готово к сотрудничеству, чтобы виновные понесли справедливое наказание и подобная практика не распространялась в медицинских учреждениях", - отмечается в сообщении Минздрава размещенном в социальной сети Facebook.

Во время проведения обысков в служебных помещениях Национального института рака и в квартирах фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности.

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Отмечается, что суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от трех до 70 тысяч гривен.

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Минздрав, Полиция, Коррупция, Институт рака.
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