Радуцкий предложил Зеленскому кандидата на пост главы Минздрава

Новости Украины:Радуцкий предлагает назначить министром здравоохранения Александра Квиташвили.

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить министром здравоохранения Александра Квиташвили.

Об этом Радуцкий заявил в интервью Дмитрию Гордону.

В частности, он напомнил, что Квиташвили уже возглавлял МОЗ Украины и имеет опыт реформ в Грузии.

"Я уже знаю вторую страну, где он проводит реформу как консультант. Это азиатская страна, неважно (какая именно — ред.). Он сейчас консультант в Секторе Газа. Это человек с сумасшедшим опытом, человек, который четко знает материал", — пояснил свою позицию Радуцкий.

Как известно, Александр Квиташвили возглавлял Минздрав Украины со 2 декабря 2014 года до 14 апреля 2016 года.

6 августа Радуцкий опроверг информацию относительно возможного назначения его министром Минздрава и заявил, что это было бы самой большой ошибкой Президента Украины Владимира Зеленского. Отказ он объяснил тем, что хочет выполнять программу партии, и именно ради этого шел в политику. А министр, как публичное лицо "90% своего времени будет заниматься не медициной, Минздравом, а отмыванием вентилятора".