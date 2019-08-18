США обнародовали первый отчет разведки о катастрофе на ЧАЭС

Новости Украины:Штаты опубликовали официальный разведывательный отчет о катастрофе на ЧАЭС.

В первые дни после катастрофы разведка США сомневалась в правдивости официальных сообщений о количестве жертв и была убеждена, что персонал эвакуировали сразу после взрыва.

Об этом говорится в секретном сообщении на имя госсекретаря США от 2 мая 1986 года, лишь теперь рассекреченном Национальным архивом безопасности, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Мортон Абрамовиц, ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США написал доклад своему руководителю Джорджу Шульцу через шесть дней после взрыва 4-го реактора ЧАЭС.

«Все разведывательное сообщество считает абсурдом, будто погибли только два человека», - пишет Абрамовиц, ссылаясь на официальную цифру погибших, обнародованную в СССР.

Впрочем, на самом деле непосредственно от взрыва 4-го энергоблока погибли два человека.

Американцы не могли поверить в такую информацию, исходя из масштабов разрушений, которые они наблюдали. Базируясь на предположениях разведки США, Абрамовиц объяснял, почему цифра может быть выше.

«Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. На ночной смене дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могла составлять до 200, а ночью - до 70 человек», - объясняет Абрамовиц.

По мнению американских разведчиков, учитывая масштаб инцидента, можно представить, что большинство персонала сразу бы эвакуировали, но ради уменьшения последствий катастрофы определенные группы все равно оставались бы возле реактора.

На самом деле сразу после взрыва эвакуации персонала не происходило.

«С развитием ситуации в течение определенного времени, мы предполагаем, что состав спасательной команды должен был бы меняться по мере того, как серьезность инцидента становилась более понятной», - говорится в докладе.

Его автор добавляет, что кроме новых членов спасательной команды, на место должны прибыть бригадиры из других подразделений, чтобы обеспечить правильные действия для избежания большей катастрофы.

«Снимки показывают пожарные бригады возле реактора, и это подтверждает предположение, что для реагирования на инцидент были вовлечены дополнительные ресурсы», - пишет Абрамовиц, вероятно, ссылаясь на спутниковые снимки разведки США.

Разведка ошибочно предполагает, что такое количество пожарных должно было присутствовать на месте еще до инцидента. И делает вывод, что вблизи реактора во время катастрофы могли находиться около ста человек.

Уже на тот момент разведке были известны подробности самого взрыва: «...большой взрыв газа/пара разорвал здание энергоблока и вызвал значительное структурное разрушение».

Масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был возле реактора, погибли: «Учитывая масштаб разрушения, который наблюдается на снимках места происшествия, нам кажется, что все, кто находился в непосредственной близости к взрыву 4-го энергоблока, или умерли, или получили летальные дозы радиационного облучения».

Поскольку американские разведчики предполагали, что пожарные находились вблизи энергоблока еще до взрыва, они замечают: «То, что СССР не смог эвакуировать пожарных из летальной зоны радиационного облучения вокруг разрушенного реактора, также указывает на жертвы».

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