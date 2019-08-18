Скачать
Воскресенье, 18.08.2019
Главные события 17 августа: Пожар в одесском отеле, ошибка в деле Грымчака и обыски в Институте рака
Главные события 17 августа: Пожар в одесском отеле, ошибка в деле Грымчака и обыски в Институте рака
Взрыв в Кабуле: названо количество пострадавших
Взрыв в Кабуле: названо количество пострадавших
Зинченко прервал свою невероятную серию в АПЛ
Зинченко прервал свою невероятную серию в АПЛ
Приметы и обряды на 18 августа - Евстигней Житник
Приметы и обряды на 18 августа - Евстигней Житник

Теплые дни возращаются: прогноз погоды на 18-19 августа

Смотрите фото (3)
Теплые дни возращаются: прогноз погоды на 18-19 августа
09:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Синоптики дали прогноз, когда потеплеет.

В Украине сегодня облачно и комфортно тепло. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"18 августа облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем в восточных областях и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 11-16°, в западных областях местами 7-10°; днем 21-26°, в южных областях и на Закарпатье до 29°", - отмечается в сообщении.

Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Львов – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Ивано-Франковск – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Тернополь – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Черновцы – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Хмельницкий – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Луцк – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Ровно – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Житомир – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Винница – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Одесса – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +24...+26, дождь, гроза
  • Кропивницкий – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Черкассы – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Чернигов – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Сумы – +22...+24, дождь, гроза
  • Полтава – +23...+25, дождь, гроза
  • Днепр – +23...+25, дождь, гроза
  • Запорожье – +23...+25, дождь, гроза
  • Донецк – +24...+26, дождь, гроза
  • Луганск – +25...+27, дождь, гроза
  • Харьков – +23...+25, дождь, гроза
  • Киев – +23...+25, переменная облачность, сухо

В Киеве 18 августа также облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

В Киевской области облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

Прогноз погоды на 19 августа

19 августа в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь 19 августа в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 12-17°, 19 августа в северных и центральных областях 9-14°; днем 25-30°.

Приметы и обряды на 18 августа - Евстигней Житник

В Киеве и столичной области 19-20 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 19 августа 9-14°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Погода, Ливень, Дожди, Укргидрометцентр, Август, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы на Яблочный Спас 2019 и все о празднике: что святить и можно ли работать
03 США обнародовали первый отчет разведки о катастрофе на ЧАЭС
04 Гороскоп на завтра, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Грымчак останется в СИЗО, несмотря на ошибку в постановлении суда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли силы ООС
За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли силы ООС
Теплые дни возращаются: прогноз погоды на 18-19 августа
Теплые дни возращаются: прогноз погоды на 18-19 августа
Официальный курс валют от НБУ на 18 августа
Официальный курс валют от НБУ на 18 августа
Рецепт дня: болгарские перцы с мясом в духовке
Рецепт дня: болгарские перцы с мясом в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь