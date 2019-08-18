Теплые дни возращаются: прогноз погоды на 18-19 августа

Новости Украины:Синоптики дали прогноз, когда потеплеет.

В Украине сегодня облачно и комфортно тепло. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"18 августа облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем в восточных областях и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 11-16°, в западных областях местами 7-10°; днем 21-26°, в южных областях и на Закарпатье до 29°", - отмечается в сообщении.

Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27, переменная облачность, сухо

Львов – +24...+26, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +24...+26, переменная облачность, сухо

Тернополь – +24...+26, переменная облачность, сухо

Черновцы – +23...+25, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +23...+25, переменная облачность, сухо

Луцк – +23...+25, переменная облачность, сухо

Ровно – +24...+26, переменная облачность, сухо

Житомир – +24...+26, переменная облачность, сухо

Винница – +24...+26, переменная облачность, сухо

Одесса – +24...+26, переменная облачность, сухо

Николаев – +25...+27, переменная облачность, сухо

Херсон – +24...+26, переменная облачность, сухо

Симферополь – +24...+26, дождь, гроза

Кропивницкий – +24...+26, переменная облачность, сухо

Черкассы – +24...+26, переменная облачность, сухо

Чернигов – +22...+24, переменная облачность, сухо

Сумы – +22...+24, дождь, гроза

Полтава – +23...+25, дождь, гроза

Днепр – +23...+25, дождь, гроза

Запорожье – +23...+25, дождь, гроза

Донецк – +24...+26, дождь, гроза

Луганск – +25...+27, дождь, гроза

Харьков – +23...+25, дождь, гроза

Киев – +23...+25, переменная облачность, сухо

В Киеве 18 августа также облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

В Киевской области облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

Прогноз погоды на 19 августа

19 августа в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь 19 августа в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 12-17°, 19 августа в северных и центральных областях 9-14°; днем 25-30°.

В Киеве и столичной области 19-20 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 19 августа 9-14°.