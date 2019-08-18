Теплые дни возращаются: прогноз погоды на 18-19 августа

В Украине сегодня облачно и комфортно тепло. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"18 августа облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем в восточных областях и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 11-16°, в западных областях местами 7-10°; днем 21-26°, в южных областях и на Закарпатье до 29°", - отмечается в сообщении.
Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, в городах Украины:
В Киеве 18 августа также облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.
В Киевской области облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.
Прогноз погоды на 19 августа
19 августа в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь 19 августа в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 12-17°, 19 августа в северных и центральных областях 9-14°; днем 25-30°.
В Киеве и столичной области 19-20 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 19 августа 9-14°.