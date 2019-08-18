Прокурор Грымчака заявляет, что тот находится в СИЗО законно

Новости Украины:Денис Иванов отметил, что описки в решениях суда очень распространенная практика, суд исправляет ошибки по собственной инициативе или попросьбе участника.

Прокурор по делу подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака Денис Иванов заявляет, что Грымчака, несмотря на ошибку в решении суда, поместили в СИЗО законно.

Об этом стало известно из комментария прокурора Дениса Иванова УП.

"Это не позиция моя лично или Генпрокуратуры. Это позиция закона, Уголовно-процессуального кодекса. В решении от 16 августа были допущены орфографические описки – был неправильно указан номер дела судом (судом – подчеркиваю), неправильно был указан защитник и отчество подозреваемого. Но в начале судебного заседания устанавливалась лицо, в отношении которого избиралась мера пресечения. Непосредственно подозреваемый сообщал анкетные данные суду. И судебное заседание проходило относительно Грымчака Юрия Николаевича. А не Михайловича",- заявил Иванов.

Прокурор отметил, что описки в решениях суда очень распространенная практика. И по закону суд должен исправлять ошибки по собственной инициативе, или по просьбе участников уголовного производства.

Иванов признал, что ошибка в отчестве фактически препятствовала исполнению судебного решения, поэтому прокуратура просила исправить описку. Суд это сделал 17 августа.

"И здесь идет манипуляция со стороны защиты, потому что эти два решения неотделимы друг от друга. Решение об исправлении описки не может изменять суть решения о мере пресечения и порядке его исполнения",- сказал Иванов.

"В постановлении от 16 августа четко указано, что оно подлежит немедленному исполнению. Но сторона имеет право обжаловать его в апелляционном порядке".

Прокурор не смог рассказать об условиях в СИЗО, где удерживают Грымчака. Но отметил, что подозреваемый по поводу условий содержания и состояния здоровья может обращаться в прокуратуру с соответствующими заявлениями, и на них обязательно будут реагировать. Но по состоянию на 18 августа таких заявлений не поступало.

Также у прокуратуры есть соответствующие справки о том, что никаких препятствий для содержания Грымчака в СИЗО нет, и состояние здоровья позволяет его удерживать в местах предварительного заключения.