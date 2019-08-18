Грымчак останется в СИЗО, несмотря на ошибку в постановлении суда

Новости Украины:Адвокат Грымчака: Пока отпускать никого не будут.

По словам адвоката экс-министра, в СИЗО настаивают, что несмотря на ошибку в постановлении суда речь идет об одном и том же лице, поэтому отпускать Грымчака не будут.

Об этом в Facebook сообщила Татьяна Матяш - адвокат заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

"В Черниговском СИЗО сказали, что им известно, что у них другое лицо, нежели указано в постановлении, но есть исправления и они скоро вступят в силу. Поэтому, пока отпускать никого не будут, поскольку они установили, что и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это один и тот же человек", - написала Матяш.

Она добавила, что в СИЗО ждут решения руководящего органа относительно этой ситуации.

Напоминаем, Юрия Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов взятки. По версии следствия, мужчины попались с поличным во время получения части средств в размере 480 тыс. долларов. На суде отмечалось, что деньги нашли в квартире Овдиенко. Грымчак обвиняется в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Грымчак работает на должности заместителя министра с марта 2017 года. По данным МінТОТ, задержание не связано с исполнением им должностных обязанностей.