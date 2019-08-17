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Судья ошиблась при оглашении меры пресечения Грымчаку

Судья ошиблась при оглашении меры пресечения Грымчаку
00:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:При объявлении меры пресечения Грымчаку судья допустила ошибку.

Судья Деснянского районного суда Чернигова, объявила избрания меры пресечения не Юрию Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу, об этом журналисту УНН сообщает адвокат Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш.

“Мера пресечения избрали Юрию Михайловичу Грымчаку, а у нас Николаевич”, — сообщила Матяш.

Также, она опубликовала текст постановления пресечения Грымчаку, где указано не его отчество.

“Прокуратура ГПУ принесла на флешке готовое решение где неправильно указан адвокат, не я, а предыдущий. И в ходатайстве прокурора они просили избрать меру пресечения именно Юрию Михайловичу и судья удовлетворила в полном объеме меру пресечения Юрию Михайловичу”, — рассказала журналисту УНН Матяш.

Напомним, заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. 

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Адвокат, Судья, Суд, Мера пресечения, Юрий Грымчак.
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