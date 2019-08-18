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Епифаний провел богослужение в храме святых Владимира и Ольги в Львовской области

Епифаний провел богослужение в храме святых Владимира и Ольги в Львовской области
21:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Винниках на Львовщине возглавил богослужение направленное на укрепление ПЦУ.

Отмечается, что предстоятель Православной церкви Украины в своем архипастырском слове напомнил о значении момента, когда отец Владимир Ярема провозгласил выход украинской Церкви из-под юрисдикции Московской патриархии.

"Сегодня мы можем сравнить события 19 августа 1989 года, когда была в третий раз возрождена УАПЦ, с небольшим горчичным зерном. Но зерно упало на добрую почву и впоследствии проросло в большое дерево - нашу Церковь, которая сейчас духовно занимается всем Украинским государством", - сказал владыка.

Он пожелал, чтобы Господь и впредь укреплял силы украинских верующих и всего духовенства на пути единства и общего развития поместной Украинской Православной церкви.

Львов отметил 30-летие III возрождения УАПЦ

Как сообщалось ранее, на Львовщине 16-18 августа торжественно отмечают 30-летие ІІІ возрождения УАПЦ.

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Львовская область, Церковь, Епифаний, ПЦУ.
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