Епифаний провел богослужение в храме святых Владимира и Ольги в Львовской области

Новости Украины:Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Винниках на Львовщине возглавил богослужение направленное на укрепление ПЦУ.

Отмечается, что предстоятель Православной церкви Украины в своем архипастырском слове напомнил о значении момента, когда отец Владимир Ярема провозгласил выход украинской Церкви из-под юрисдикции Московской патриархии.

"Сегодня мы можем сравнить события 19 августа 1989 года, когда была в третий раз возрождена УАПЦ, с небольшим горчичным зерном. Но зерно упало на добрую почву и впоследствии проросло в большое дерево - нашу Церковь, которая сейчас духовно занимается всем Украинским государством", - сказал владыка.

Он пожелал, чтобы Господь и впредь укреплял силы украинских верующих и всего духовенства на пути единства и общего развития поместной Украинской Православной церкви.



Как сообщалось ранее, на Львовщине 16-18 августа торжественно отмечают 30-летие ІІІ возрождения УАПЦ.