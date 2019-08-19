Сегодня Яблочный Спас 2019: что делать в этот день, чтобы весь год был удачным

Новости Украины:19 августа православные празднуют великий праздник - Преображение, один из троих традиционных Спасов.

Традиционно в первой половине августа православная церковь празднует три Спаса. В понедельник, 19 августа, сразу за Медовым Спасом отмечается второй - Яблочный. За ним последует Ореховый.

Известно, что Яблочный Спас - народное название православного праздника, который раньше назывался Преображением Господним. Якобы именно в этот день на горе Фавор Иисус Христос преобразился, его лицо и одежда вновь стали чистыми.

Согласно Библии, тогда же ученики Иисуса узнали, что их наставник - сын Божий, голос с небес поведал им о вечной славе Второго Лица Троицы (Христа), что при земной жизни обычно скрывалось. Так появилось народное название Яблочного Спаса – Спас на горе.

Как проходит Яблочный Спас

Традиционно в этот день в храмах проходят торжественные богослужения и обряды освящения небольших корзинок прихожан. Конечно же, освящаются яблоки, вместе с ними ягоды, фрукты и овощи.

Считается, что человек созревает подобно яблоку, чьи плоды изначально зелены, а со временем наливаются соком и красками. Так же постепенно верующие проникаются светом Всевышнего.

Хозяйки пекут в этот день как просто яблоки, так и яблочные пироги.

Часто день Яблочного Спаса называют праздником, которым встречают осень. Также молебны проводятся в садах, начинается сбор, заготовка яблок и других плодов на зиму.

Чего не стоит делать в Яблочный Спас

Чересчур строгих запретов на Яблочный Спас нет, и все же праздник припадает на время строгого Успенского поста, который не приветствует нарушение постного питания.

В этот день рекомендуют воздержаться от ссор с родными и близкими, не желать кому-либо зла. Поговаривают, что неприятности, которые пожелаешь в этот день другому, вернутся сторицей.