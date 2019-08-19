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Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника

Сегодня Яблочный Спас 2019: что делать в этот день, чтобы весь год был удачным

Сегодня Яблочный Спас 2019: что делать в этот день, чтобы весь год был удачным
07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:19 августа православные празднуют великий праздник - Преображение, один из троих традиционных Спасов.

Традиционно в первой половине августа православная церковь празднует три Спаса. В понедельник, 19 августа, сразу за Медовым Спасом отмечается второй - Яблочный. За ним последует Ореховый.

Известно, что Яблочный Спас - народное название православного праздника, который раньше назывался Преображением Господним. Якобы именно в этот день на горе Фавор Иисус Христос преобразился, его лицо и одежда вновь стали чистыми.

Согласно Библии, тогда же ученики Иисуса узнали, что их наставник - сын Божий, голос с небес поведал им о вечной славе Второго Лица Троицы (Христа), что при земной жизни обычно скрывалось. Так появилось народное название Яблочного Спаса – Спас на горе.

Приметы на Яблочный Спас 2019 и все о празднике: что святить и можно ли работать
Приметы на Яблочный Спас 2019 и все о празднике: что святить и можно ли работатьЧитать полностью

Как проходит Яблочный Спас

Традиционно в этот день в храмах проходят торжественные богослужения и обряды освящения небольших корзинок прихожан. Конечно же, освящаются яблоки, вместе с ними ягоды, фрукты и овощи.

Считается, что человек созревает подобно яблоку, чьи плоды изначально зелены, а со временем наливаются соком и красками. Так же постепенно верующие проникаются светом Всевышнего.

Хозяйки пекут в этот день как просто яблоки, так и яблочные пироги.

Яблочный Спас 2019: какие блюда можно приготовить в этот день
Яблочный Спас 2019: какие блюда можно приготовить в этот день Читать полностью

Часто день Яблочного Спаса называют праздником, которым встречают осень. Также молебны проводятся в садах, начинается сбор, заготовка яблок и других плодов на зиму.

Чего не стоит делать в Яблочный Спас

Чересчур строгих запретов на Яблочный Спас нет, и все же праздник припадает на время строгого Успенского поста, который не приветствует нарушение постного питания.

Яблочный Спас 2019: лучшие поздравления, красивые открытки

В этот день рекомендуют воздержаться от ссор с родными и близкими, не желать кому-либо зла. Поговаривают, что неприятности, которые пожелаешь в этот день другому, вернутся сторицей.

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Украина, Православие, История, Церковь, Преображение Господне, Традиции, Иисус, Праздники, Запреты, Обряды, 19 августа, Яблочный Спас 2019.
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