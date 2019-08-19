Журналистка ответила на оскорбления депутата от "Слуги народа"

Новости Украины:Она сравнила новоизбраного депутата Максима Бужанского с голубом.

Журналистка НВ Ольга Духнич прокомментировала высказывания новоизбранного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который назвал ее "тупой овцой".

Об этом сообщает НВ.

"Отвечать господину Бужанскому - это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто", - написала журналистка.

По ее словам, она надеется на то, что "работа Бужанского как депутата будет продуктивнее, разнообразнее и на благо страны".

Ранее новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский оскорбил журналистку НВ Ольгу Духнич в Telegram, назвав ее "тупой овцой".

Так он отреагировал на интервью НВ с Дмитрием Разумковым, где в вопросе прозвучало, что Бужанский ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича.

НВ отмечает: "Бужанский воспринял упоминание о себе в таком контексте как оскорбление. "Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем "Слуги народа" заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича"... Тупая овца из одиозного СМИ", - заявил новоиспеченный слуга народа".

По информации НВ, партия "Слуга народу" официальных комментариев по этому поводу не давала.