Приметы и обряды на 19 августа - Яблочный спас, Преображение Господне

Новости Украины:Это один из самых важных праздников для крестьян.

Говорили, что 19 августа можно встречать осень – погода становится прохладной. "Пришел Спас – держи рукавички про запас", - именно так говорили в народе. Люди провожали закат 19 августа песнями – таким способом прощались с летними днями. Начинали посев озимых. Отмечали, что журавли уже летят в теплые края. Есть и приметы, которые отслеживали в день Спаса.

К этому же времени созревают яблоки. Полагалось 19 августа взять яблоки и мед, а потом пойти в церковь для того чтобы их освятить. Не рекомендовалось есть яблоки и виноград до Яблочного Спаса.

Достаточно интересна история Преображения Господне. Известно, что задолго до своей смерти и воскрешения Иисус стал подготавливать учеников к тем событиям, которые должны произойти, чтобы те правильно их поняли. Даже апостолы, которые тесно общались с Иисусом, верили в то, что Мессия – это царь Израилевый, а Христоса воспринимали исключительно как Библейского пророка. Однако Иисусу было важно разъяснить ученикам, что он не пророк, а сын Божий, который пришел на землю ради спасения человечества. Именно поэтому, сначала Иисус вместе с тремя учениками Иаковом, Петром и Иоанном взошел на священную гору Фавор, чтобы помолиться. Именно в это время апостолы задремали, а потому, не видели преображения Иисуса. Проснулись она от яркого света, который исходил от Иисуса. Рядом с ним ученики увидели пророков Моисея и Илью, которые беседовали с Христом о том, что произойдет с ним в будущем. После этого на гору спустилось облако, и апостолы услышали глас: "Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение". Тогда они пали ниц и лежали так до тех пор, пока Иисус не коснулся их. Напоследок Христос попросил учеников никому не говорить об увиденном до тех пор, пока не свершатся те события, о которых было предсказано – казнь и воскрешение. Само начало празднования Спаса относится к V веку – раннехристианским временам.

У нас праздник Яблочный Спас, 19 августа, стал отмечаться достаточно широко. Он имел не только религиозную подоплеку, но также предполагал развлечения и общение, встречу осени и прощание с летом. В день Яблочного Спаса устраивались ярмарки, на которых продавали целые телеги, груженные яблоками. Те люди, у которых были свои сады, старались 19 августа угощать яблоками нищих и больных. Если они этого не делали, то в народе их считали непорядочными и жадными.

В этот день во всех православных церквах совершаются праздничные литургии, освящаются "плоды земные", в том числе и яблоки. Ими потом щедро наделяются все "убогие и сирые", малые ребята и древние старцы. Обычай этот имеет в том числе и назидательный характер. Ведь люди, так же как и все на земле, по мере своего нравственного развития преображаются, созревая духовно. А духовное преображение каждого человека и есть суть учения Иисуса Христа.

Тех, кто в Преображение обрядов не исполнял, всегда считали людьми недостойными. О таких говорили: "Не дай-то, Боже, с ними дело иметь! Забыли они старого, не уделили из своего богачества малого добра, не призрели своим добром хворого и бедного. Не видать им Царствия Небесного!" С тех пор даже поговорка сохранилась: "На Второй Спас и нищий нищему яблочка даст".

Ну а кроме того в этот день могли поесть яблок и родители, чьи дети умерли в младенчестве. До Второго Спаса им есть яблок не полагалось из-за боязни того, что на том свете их ребятишкам яблок может не достаться.

Народные приметы на 19 августа

Какой Яблочный Спас – таким и январь будет.

Погода на Яблочный Спас определяет, по приметам, какой будет праздник Покрова.

Сухой день – осенью тоже будет мало осадков. Ясная погода – зима будет холодной.

Если не есть яблок до Яблочного Спаса, 19 августа, а потом в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.