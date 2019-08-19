Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника

Красивые поздравления с Яблочным Спасом, которые можно отправить своим родным и близким.

19 августа православный мир празднует Яблочный Спас и Преображение Господне. Издавна наши предки считали, что на Спаса осень вступает в силу: ночи становятся прохладней, дни короче и хозяйки обеспокоены заготовками на зиму. Но, как и в любой другой праздник, в этот день принято веселиться, проводить время с семьей и благодарить Бога. Не забудьте поздравить своих родным с этим днем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЯБЛОЧНЫМ СПАСОМ

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом!

Светлый, прекрасный праздник сегодня -

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

Сладкой, медовой вам жизни желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

А счастье с любовью всегда живут в нем!

Поздравляем всех православных христиан с одним из важных дней в году. Сегодня один из Спасов - Яблочный, известный так же как Преображение Господне. Пусть же этот день, знаменующий собой радостное событие, будет радостным для каждого из нас и только укрепит нас в нашей вере!

За окнами радостный Яблочный спас!

Мы счастья с собой наберем про запас!

Улыбок и верности, крепких семей!

Желаем вам солнечных ласковых дней!

Здоровьем наполнится тело дух

И сразу отпрянет коварный недуг!

Успехов, тепла, чистоты, красоты

В карьере достигнуть большой высоты!

В Яблочный Спас пожелаю добра,

Радости в сердце сегодня, всегда.

Мира в душе, большого терпения,

Плодами спелыми Вам наслаждения.

Пусть принесет праздник добро,

Все будет светло, легко, хорошо.

Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому насладитесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!