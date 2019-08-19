Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника

19 августа православный мир празднует Яблочный Спас и Преображение Господне. Издавна наши предки считали, что на Спаса осень вступает в силу: ночи становятся прохладней, дни короче и хозяйки обеспокоены заготовками на зиму. Но, как и в любой другой праздник, в этот день принято веселиться, проводить время с семьей и благодарить Бога. Не забудьте поздравить своих родным с этим днем!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЯБЛОЧНЫМ СПАСОМ
С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом!
Светлый, прекрасный праздник сегодня -
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
Сладкой, медовой вам жизни желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
А счастье с любовью всегда живут в нем!
Поздравляем всех православных христиан с одним из важных дней в году. Сегодня один из Спасов - Яблочный, известный так же как Преображение Господне. Пусть же этот день, знаменующий собой радостное событие, будет радостным для каждого из нас и только укрепит нас в нашей вере!
За окнами радостный Яблочный спас!
Мы счастья с собой наберем про запас!
Улыбок и верности, крепких семей!
Желаем вам солнечных ласковых дней!
Здоровьем наполнится тело дух
И сразу отпрянет коварный недуг!
Успехов, тепла, чистоты, красоты
В карьере достигнуть большой высоты!
В Яблочный Спас пожелаю добра,
Радости в сердце сегодня, всегда.
Мира в душе, большого терпения,
Плодами спелыми Вам наслаждения.
Пусть принесет праздник добро,
Все будет светло, легко, хорошо.
Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому насладитесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!