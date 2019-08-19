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Понедельник, 19.08.2019
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В Украину вернулся антициклон: прогноз погоды на Яблочный Спас

В Украину вернулся антициклон: прогноз погоды на Яблочный Спас
08:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Синоптики обещают ясную и жаркую погоду.

В понедельник, 19 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Кратковременные дожди прогнозируют лишь местами в восточных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"По Украине на сутки 19 августа небольшая облачность. Без осадков, лишь ночью в восточных областях местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 10-15, в южных и восточных областях до 18°; днем 26-31°.

Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Львов – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Ивано-Франковск 1– +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Тернополь – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Черновцы – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Хмельницкий – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Луцк – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Ровно – +29...+30, переменная облачность, сухо
  • Житомир – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Винница – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Одесса – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +27...+29, дождь, гроза
  • Кропивницкий – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Черкассы – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Чернигов – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Сумы – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Полтава – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Днепр – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Запорожье – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Донецк – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Луганск – +27...+29,переменная облачность, сухо
  • Харьков – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Киев – +27...+29, переменная облачность, сухо

В Киеве и Киевской области 19 августа без осадков, в Киеве температура ночью 13-15°, днем 27-29°; по области ночью 10-15°, днем 26-31°.

Также Укргидрометцентр предупреждает, что 19 августа в центральных, восточных, южных, Киевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Приметы и обряды на 19 августа - Яблочный спас, Преображение Господне

Прогноз погоды на 20-21 августа:

На 20-21 августа по Украине также ожидается небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе днем 21 августа местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 27-32°, 21 августа в южных и восточных областях до 35°.

По Киеву без осадков, температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

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Погода, Жара, Укргидрометцентр, Август, Прогноз погоды.
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