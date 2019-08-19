В Украину вернулся антициклон: прогноз погоды на Яблочный Спас

В понедельник, 19 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Кратковременные дожди прогнозируют лишь местами в восточных областях.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"По Украине на сутки 19 августа небольшая облачность. Без осадков, лишь ночью в восточных областях местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 10-15, в южных и восточных областях до 18°; днем 26-31°.
Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, в городах Украины:
В Киеве и Киевской области 19 августа без осадков, в Киеве температура ночью 13-15°, днем 27-29°; по области ночью 10-15°, днем 26-31°.
Также Укргидрометцентр предупреждает, что 19 августа в центральных, восточных, южных, Киевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды на 20-21 августа:
На 20-21 августа по Украине также ожидается небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе днем 21 августа местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 27-32°, 21 августа в южных и восточных областях до 35°.
По Киеву без осадков, температура ночью 13-18°, днем 27-32°.