В Украину вернулся антициклон: прогноз погоды на Яблочный Спас

Новости Украины:Синоптики обещают ясную и жаркую погоду.

В понедельник, 19 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Кратковременные дожди прогнозируют лишь местами в восточных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"По Украине на сутки 19 августа небольшая облачность. Без осадков, лишь ночью в восточных областях местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 10-15, в южных и восточных областях до 18°; днем 26-31°.

Прогноз погоды на воскресенье, 18 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30, переменная облачность, сухо

Львов – +28...+30, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск 1– +28...+30, переменная облачность, сухо

Тернополь – +28...+30, переменная облачность, сухо

Черновцы – +26...+28, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +28...+30, переменная облачность, сухо

Луцк – +28...+30, переменная облачность, сухо

Ровно – +29...+30, переменная облачность, сухо

Житомир – +28...+30, переменная облачность, сухо

Винница – +28...+30, переменная облачность, сухо

Одесса – +27...+29, переменная облачность, сухо

Николаев – +28...+30, переменная облачность, сухо

Херсон – +27...+29, переменная облачность, сухо

Симферополь – +27...+29, дождь, гроза

Кропивницкий – +27...+29, переменная облачность, сухо

Черкассы – +27...+29, переменная облачность, сухо

Чернигов – +27...+29, переменная облачность, сухо

Сумы – +27...+29, переменная облачность, сухо

Полтава – +26...+28, переменная облачность, сухо

Днепр – +27...+29, переменная облачность, сухо

Запорожье – +27...+29, переменная облачность, сухо

Донецк – +27...+29, переменная облачность, сухо

Луганск – +27...+29,переменная облачность, сухо

Харьков – +26...+28, переменная облачность, сухо

Киев – +27...+29, переменная облачность, сухо

В Киеве и Киевской области 19 августа без осадков, в Киеве температура ночью 13-15°, днем 27-29°; по области ночью 10-15°, днем 26-31°.

Также Укргидрометцентр предупреждает, что 19 августа в центральных, восточных, южных, Киевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 20-21 августа:

На 20-21 августа по Украине также ожидается небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем западе днем 21 августа местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 27-32°, 21 августа в южных и восточных областях до 35°.

По Киеву без осадков, температура ночью 13-18°, днем 27-32°.