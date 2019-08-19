Яблочный спас 2019: приметы и поверья праздника

Преображения Господня или же Яблочный Спас отмечают православные украинцы ежегодно 19 августа. В древности в этот день люди старались воздержаться от завтрака перед проходом в церковь. А уже после богослужения угощали членов семьи освященными яблоками. Разрезали фрукт на дольки, мочало в мед и ели. Считали, что такая трапеза даст здоровья на весь будущий год. В этот день хозяйки пекут пироги и готовят вареники с яблоками, также варят компот.
Какая погода на Яблочный Спас – такой будет и осень.
Пчелы слетаются на мед – к достатку в доме.
Если при посеве озимой пшеницы дует северный ветер, то колосья уродятся крупные.
Чистое безоблачное небо на Преображение – к морозной зиме.
Если в этот день листья на деревьях пожелтели – ждут скорые холода.
Считается, что если погода в этот праздник сухая и жаркая, то осень будет такая же. А вот если будет дождь, то и осень будет дождливая и холодная.