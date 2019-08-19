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Яблочный спас 2019: приметы и поверья праздника

Яблочный спас 2019: приметы и поверья праздника
10:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В какие приметы и поверья Яблочного Спаса верили наши предки.

Преображения Господня или же Яблочный Спас отмечают православные украинцы ежегодно 19 августа. В древности в этот день люди старались воздержаться от завтрака перед проходом в церковь. А уже после богослужения угощали членов семьи освященными яблоками. Разрезали фрукт на дольки, мочало в мед и ели. Считали, что такая трапеза даст здоровья на весь будущий год. В этот день хозяйки пекут пироги и готовят вареники с яблоками, также варят компот.

Какая погода на Яблочный Спас – такой будет и осень.

Пчелы слетаются на мед – к достатку в доме.

Если при посеве озимой пшеницы дует северный ветер, то колосья уродятся крупные.

Сегодня Яблочный Спас 2019: что делать в этот день, чтобы весь год был удачным

Чистое безоблачное небо на Преображение – к морозной зиме.

Яблочный Спас 2019: самые яркие поздравления с Преображением Господним

Если в этот день листья на деревьях пожелтели – ждут скорые холода.

Считается, что если погода в этот праздник сухая и жаркая, то осень будет такая же. А вот если будет дождь, то и осень будет дождливая и холодная.

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Все по теме:

Праздник, Яблоки, Приметы, Спас, Поверья, Преображения Господня, Яблочный Спас 2019.
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