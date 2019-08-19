В кабинете заместителя генпрокурора нашли прослушивающие средства

Новости Украины:В служебном кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской обнаружили несанкционированные прослушивающие спецсредства.

В служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по А.Сытнику", - написала Сарган.

Она подчеркнула, что для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора.

"Соответственно, в данном случае должно быть разрешение от руководителя САП -заместителя генпрокурора. Но ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую "прослушку" не санкционировали", - отметила пресс-секретарь.

Сарган добавила, что по факту выявления несанкционированной ”прослушки” в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство.