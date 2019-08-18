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Деятельность IMAX в оккупированном Крыму: СБУ проверяет информацию

Деятельность IMAX в оккупированном Крыму: СБУ проверяет информацию
16:06 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:СБУ заинтересовалась работой IMAX в оккупированном Крыму.

Служба безопасности Украины заинтересовалась работой канадской кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии в аннексированном Крыму.

Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос Крым.Реалии.

Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская отметила, что "после проверки информации, в случае наличия оснований, СБУ предпримет действия правового реагирования".

Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила, что они также знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время.

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В Ялте продолжает работу кинотеатр "Сатурн-IMAX", где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже.

Посольство Канады в Украине ранее сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте (кинотеатр "Сатурн IMAX") будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой.

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СБУ, IMAX, Оккупированный Крым, Сатурн IMAX.
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