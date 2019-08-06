Скачать
Вторник, 06.08.2019
Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 7 нардепов
Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 7 нардепов
Стрельба в Техасе: Трамп требует смертной казни
Стрельба в Техасе: Трамп требует смертной казни
IBF санкционировала бой Деревянченко - Головкин
IBF санкционировала бой Деревянченко - Головкин
Украинская группа вошла в пятерку лучших на немецком рок-фестивале
Украинская группа вошла в пятерку лучших на немецком рок-фестивале

Посол Украины обратился в МИД Канады из-за деятельности кинотеатра IMAX в оккупированном Крыму

Посол Украины обратился в МИД Канады из-за деятельности кинотеатра IMAX в оккупированном Крыму
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Посол Украины в Канаде пожаловался IMAX на кинотеатр в Ялте.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что в связи с расследованием о деятельности ялтинского кинотеатра "Сатурн IMAX", посольство связалось с Министерством иностранных дел Канады, а также с филиалом компании IMAX в Торонто.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Канада жестко придерживается режима крымских санкций, и у нас есть качественное, безупречное взаимодействие с нашими партнерами в этих вопросах. Поэтому эта информация неожиданна и тревожна. Посольство уже связалось с Канадским департаментом иностранных дел, а также с филиалом IMAX в Торонто. Мы ждем прояснения ситуации в ближайшие дни. Если нарушение санкционного режима подтвердится, рассчитываем, что это будет исправлено быстро и четко", – разъяснил позицию посольства Шевченко.

Также посол отметил, что Канада последовательно занимает позицию непризнания российской юрисдикции в Крыму.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента Америки в Министерстве иностранных дел Украины Александр Шевченко сообщил, что ведомство поручило посольству Украины в Канаде проработать вопрос относительно деятельности канадского бренда киноиндустрии IMAX в Крыму.

Чубаров: Зеленский в Турции обсудит вопрос политзаключенных

Посольство Канады в Украине сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте (кинотеатр "Сатурн-IMAX") будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой.

В Ялте продолжает работу кинотеатр "Сатурн-IMAX", где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Канада, IMAX, Оккупированный Крым, Сатурн IMAX.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
02 Зеленский и Джонсон провели телефонный разговор
03 В МИД Украины выразили поддержку США из-за массовой стрельбы
04 Украине на выплату долгов до конца года нужно почти 170 миллиардов
05 "Надеюсь, она будет лучше оригинала": создательница "Матрицы" поддержала идею перезапуска
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
Минфин: Украина готова к пиковым выплатам по госдолгам
Минфин: Украина готова к пиковым выплатам по госдолгам
Суд Москвы отложил рассмотр дел крымских татар
Суд Москвы отложил рассмотр дел крымских татар
Ученые обнаружили самую старую пресноводную рыбу в истории человечества
Ученые обнаружили самую старую пресноводную рыбу в истории человечества
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь