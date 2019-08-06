Посол Украины обратился в МИД Канады из-за деятельности кинотеатра IMAX в оккупированном Крыму

Новости Украины: Посол Украины в Канаде пожаловался IMAX на кинотеатр в Ялте.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что в связи с расследованием о деятельности ялтинского кинотеатра "Сатурн IMAX", посольство связалось с Министерством иностранных дел Канады, а также с филиалом компании IMAX в Торонто.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Канада жестко придерживается режима крымских санкций, и у нас есть качественное, безупречное взаимодействие с нашими партнерами в этих вопросах. Поэтому эта информация неожиданна и тревожна. Посольство уже связалось с Канадским департаментом иностранных дел, а также с филиалом IMAX в Торонто. Мы ждем прояснения ситуации в ближайшие дни. Если нарушение санкционного режима подтвердится, рассчитываем, что это будет исправлено быстро и четко", – разъяснил позицию посольства Шевченко.

Также посол отметил, что Канада последовательно занимает позицию непризнания российской юрисдикции в Крыму.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента Америки в Министерстве иностранных дел Украины Александр Шевченко сообщил, что ведомство поручило посольству Украины в Канаде проработать вопрос относительно деятельности канадского бренда киноиндустрии IMAX в Крыму.

Посольство Канады в Украине сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте (кинотеатр "Сатурн-IMAX") будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой.

В Ялте продолжает работу кинотеатр "Сатурн-IMAX", где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже.