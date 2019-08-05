Чубаров: Зеленский в Турции обсудит вопрос политзаключенных

Новости Украины: Вопрос украинских политзаключенных обсудят во время визита Зеленского в Турцию.

Во время визита в Турцию, Президент Украины Владимир Зеленский обсудит вопрос освобождения украинских политзаключенных в России и на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Крим.Реалии.

"Во время визита будет обсуждаться очень широкий круг вопросов: начиная от взаимодействий в военной сфере и заканчивая сотрудничеством в вопросах освобождения политзаключенных, обеспечения прав человека на оккупированных территориях. Я не сомневаюсь, что Украина будет в этом получать поддержку турецкого государства на всех международных площадках", - сказал Чубаров.

Чубаров добавил, что новая власть продолжает рассматривать Турцию, как стратегического партнера и союзника.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Турцию 7-8 августа. Вместе с ним также поедет один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев.