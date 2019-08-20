Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа

Во вторник, 20 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла, без осадков.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер
северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30градуса.
Прогноз погоды на пятницу, 20 августа, в городах Украины:
Ужгород – +30...+32, переменная облачность, сухо
Львов – +28...+30, переменная облачность, сухо
Ивано-Франковск – +29...+31, переменная облачность, сухо
Тернополь – +29...+31, переменная облачность, сухо
Черновцы – +29...+31, переменная облачность, сухо
Хмельницкий – +29...+31, переменная облачность, сухо
Луцк – +28...+30, переменная облачность, сухо
Ровно – +29...+31, переменная облачность, сухо
Житомир – +29...+31, переменная облачность, сухо
Винница – +29...+31, переменная облачность, сухо
Одесса – +28...+30, переменная облачность, сухо
Николаев – +29...+31, переменная облачность, сухо
Херсон – +29...+31, переменная облачность, сухо
Симферополь – +29...+31 переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +29...+31, переменная облачность, сухо
Черкассы – +29...+31, переменная облачность, сухо
Чернигов – +29...+30,переменная облачность, сухо
Сумы – +28...+30,переменная облачность, сухо
Полтава – +29...+31,переменная облачность, сухо
Днепр – +29...+31, переменная облачность, сухо
Запорожье – +29...+31, переменная облачность, сухо
Донецк – +29...+31, переменная облачность, сухо
Луганск – +29...+31, переменная облачность, сухо
Харьков – +28...+30, переменная облачность, сухо
Киев – +29..+30, переменная облачность, сухо
Прогноз погоды на 20 августа
Прогноз погоды на 21 августа
На севере ожидается небольшая облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем кое-где грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градуса.
В центре Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градуса, в Кировоградской области и Днепропетровской +29...+32.
На востоке Украины облачно с прояснениями, умеренные, местами дожди с грозами, кое-где град, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+21 градусов, днем +29…+31 градусов.
На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем дожди и грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17градусов, днем +28…+30 градусов.
В Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.
21 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.