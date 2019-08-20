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Вторник, 20.08.2019
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Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа

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Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа
09:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украину возвращается жара, днем +29...+31.

Во вторник, 20 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла, без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер
северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 20 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30...+32, переменная облачность, сухо

Львов – +28...+30, переменная облачность, сухо

Ивано-Франковск – +29...+31, переменная облачность, сухо

Тернополь – +29...+31, переменная облачность, сухо

Черновцы – +29...+31, переменная облачность, сухо

Хмельницкий – +29...+31, переменная облачность, сухо

Луцк – +28...+30, переменная облачность, сухо

Ровно – +29...+31, переменная облачность, сухо

Житомир – +29...+31, переменная облачность, сухо

Винница – +29...+31, переменная облачность, сухо

Одесса – +28...+30, переменная облачность, сухо

Николаев – +29...+31, переменная облачность, сухо

Херсон – +29...+31, переменная облачность, сухо

Симферополь – +29...+31 переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +29...+31, переменная облачность, сухо

Черкассы – +29...+31, переменная облачность, сухо

Чернигов – +29...+30,переменная облачность, сухо

Сумы – +28...+30,переменная облачность, сухо

Полтава – +29...+31,переменная облачность, сухо

Днепр – +29...+31, переменная облачность, сухо

Запорожье – +29...+31, переменная облачность, сухо

Донецк – +29...+31, переменная облачность, сухо

Луганск – +29...+31, переменная облачность, сухо

Харьков – +28...+30, переменная облачность, сухо

Киев – +29..+30, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 20 августа   

                                                      Прогноз погоды на 21 августа  

На севере ожидается небольшая облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем кое-где грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градуса.

В центре Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градуса, в Кировоградской области и Днепропетровской +29...+32.

На востоке Украины облачно с прояснениями, умеренные, местами дожди с грозами, кое-где град, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+21  градусов, днем +29…+31 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем дожди и грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17градусов, днем +28…+30 градусов.

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В Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

21 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.

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