Скачать
Вторник, 20.08.2019
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии
Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии
Как может выглядеть Земля со стороны внеземных существ: фото
Как может выглядеть Земля со стороны внеземных существ: фото

Суд отложил апелляцию на арест Вышинского

Суд отложил апелляцию на арест Вышинского
12:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:pixabay.com

Новости Украины:Суд отложил апелляцию о продлении содержании под стражей Кирилла Вышинского.

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы защиты на решение Подольского районного суда Киева о продлении содержания под стражей главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, в прокуратуре АР Крым.

"Рассмотрение апелляции отложено из-за болезни судьи", - сказали в прокуратуре, добавив, что о дате заседания будет сообщено дополнительно.

Подольский районный суд Киева в июле продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому, обвиняемого украинскими правоохранителями в государственной измене. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога.

СБУ подозревают машиностроительное предприятие в поставках в ОРДЛО

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, АР Крым, СБУ, Суд, Кирилл Вышинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
04 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
05 Эксперты рассказали, почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости
Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа
Жара до +31, местами грозы: прогноз погоды
Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
Украина откроет представительство в Иерусалиме
СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались
СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь