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Супрун: У каждого украинца есть психологическая травма из-за войны на Донбассе

Супрун: У каждого украинца есть психологическая травма из-за войны на Донбассе
13:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Последние годы украинцы получили психологическую травму, в частности вследствие войны на Востоке.

Каждый украинец получил психологическую травму вследствие конфликта, который продолжается на Востоке Украины уже более 5 лет.

Об этом на пресс-конференции заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает корреспондент Укринформа.

"Наша страна должна признать, что за последние годы украинцы получили психологическую травму, в частности вследствие войны на Востоке. Наш народ, каждый из нас пережил серьезную травму за последние пять с половиной лет", - отметила руководительница Минздрава.

В Киеве для ветеранов появилась телефонная линия поддержки

По ее словам, начиная с 2013 года, после событий на Майдане, многие нуждались в психологической поддержке.

"Мы увидели, что Украине не хватает качественной системы оказания психологической помощи. Первыми нашими шагами стала организация обучения украинских психологов и психиатров, социальных работников и священников в США, благодаря помощи американского посольства. Однако мы увидели, что украинцы не идут за такой помощью. Даже те, которые остро нуждались в психологической поддержке: ветераны АТО, переселенцы и участники Революции достоинства. Надо было найти тот способ, чтобы люди могли анонимно говорить на эту тему", - отметила Супрун.

Она сообщила, что в партнерстве неправительственной организации и государства создана Lifeline Ukraine - национальная профессиональная телефонная линия по предотвращению суицидов и профилактики психического здоровья.

"Мы понимали, что в Украине много людей наверняка не будут доверять государственной программе психического здоровья, поэтому решили создать неправительственную организацию, используя успешный опыт "Australia Lifeline". Государственной ответственностью, задачей Минздрава стало создание сети психологов, психиатров, соцработников, которые могут помочь человеку. От нас (Минздрава — ред.) не будет никакого вмешательства — только поддержка", - подчеркнула Супрун.

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Армия, Донбасс, ВСУ, Ульяна Супрун, ООС.
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