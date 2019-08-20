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Сэкономить деньги Украине поможет мусор

Сэкономить деньги Украине поможет мусор
15:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Ведомство предлагает внедрить энергетическую утилизацию мусора для этого нужно сделать ее экономически выгодной.

Внедрение энергетической утилизации мусора дало бы возможность Украине ежегодно замещать 1 млрд куб. м газа путем генерации из отходов электрической и тепловой энергии, при этом сейчас практически весь мусор вывозится на свалки. 

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

«На сегодня Украина генерирует в год 10 млн тонн отходов. Если строить такие заводы, как строит Дания, Польша, они называются waste-to-energy plants - переводится как энергетическая утилизация мусора, то мы можем при производстве тепловой и электрической энергии в эквиваленте заместить до 1 млрд куб. м газа ежегодно», - сказал он.

При этом он добавил, что сейчас в Украине 93% твердых бытовых отходов вывозится на свалку, а в Швеции, например, на полигоны вывозится только 1%.

«Мы должны реализовать законодательные нормы, а именно раздельный сбор. Далее часть мусора должна отправляться на такой завод. Далее реализация вторичного сырья и захоронение остатков. Если внедрим эту модель, то мы также будем иметь такие заводы», - отметил он

В 2017 году Кабинет министров принял Национальную стратегию управления отходами, которая определяет политику управления всеми видами отходов до 2030 года. Стратегия предусматривает снижение уровня захоронения бытовых отходов с 95% до 30% и минимизацию общего объема отходов, подлежащих захоронению, с 50% до 35%.

Во Львове будет запущена первая станция компостирования органических отходов

При обращении с бытовыми отходами предлагается внедрить раздельный сбор, определить оптимальные районы для размещения региональных мусороперегрузочных станций, сортировочных линий, мусороперерабатывающих заводов и полигонов, для чего требуется строительство такой сети за деньги местного самоуправления.

Нацпланом предусмотрено 300 полигонов, при том что в Украине их сейчас более шести тысяч

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Утилизация, Экономия, Мусор, Сергей Савчук.
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