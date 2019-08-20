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ВСП решил не отстранять судью Вовка от выполнения обязанностей

ВСП решил не отстранять судью Вовка от выполнения обязанностей
17:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:ВСП рассмотрел ходатайство заместителя Генерального прокурора о временном отстранении судьи окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Высший совет правосудия (ВСП) отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства.

Такое решение ВСП принял во вторник, рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры о временном отстранении Вовка от отправления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Комментируя журналистам сложившуюся ситуацию, Вовк выразил убеждение в том, что "юридической перспективы это дело не имеет… имеет только политический контекст".

"Это связано с желанием отдельных дискредитированных руководителей прав органов, таких как Сытник (директор НАБУ Артем Сытник - ред.)… отвлечь внимание от провалов в своей деятельности… и отомстить судьям", - сказал он.

Как сообщалось, 2 августа главе ОАСК Вовку вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях. Ему инкриминируется совершение следующих преступлений: по ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

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Его заместитель подозревается по ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 2 ст. 376. Судья ОАСК и судья Суворовского райсуда Одессы подозреваются по ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 УК Украины.

В ВСП поступили из Генпрокуратуры ходатайства о временном отстранении судей ОАСК Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко.

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ГПУ, НАБУ, Павел Вовк, ОАСК.
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