Апелляцию защиты Бекирова удовлетворили

Новости Украины:Эдема Бекирова не будут судить в Красноперекопске.

Суд в оккупированном Крыму удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Эдема Бекирова и постановил вернуть дело для рассмотрения по существу в Центральный ”райсуд” г. Симферополя.

Об этом в Facebook сообщает “Крымская правозащитная группа”.

“Судья "Верховного суда" Крыма Михаил Соболюк удовлетворил жалобу адвокатов крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и постановил вернуть дело для рассмотрения по существу в “Центральный районный суд" Симферополя”, - сообщили в “Крымской правозащитной группе”.

Ранее Центральный "райсуд” принял решение передать "дело Бекирова" в Красноперекопский "районный суд", в связи с чем подсудимый заявил о готовности отказаться от еды и лекарств, поскольку не переживет этапирования.

Как известно, 12 декабря 2018 на админгранице с Крымом был задержан 57-летний крымский татарин, гражданин Украины Эдем Бекиров. По сфабрикованному обвинению он был обвинен в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов и в настоящее время находится в Симферопольском СИЗО. Бекиров — инвалид 1 группы, у него ампутирована нога и он страдает от нескольких тяжелых болезней, в частности, сахарного диабета.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно поместить крымского политзаключенного в больницу, однако он до сих пор содержится в СИЗО г. Симферополя.

8 августа мера пресечения в виде содержания под стражей Бекирову была продлена до 11 октября.