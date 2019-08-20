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Денисова: "Дело Бекирова" будет возвращено для рассмотрения в суд Симферополя

Денисова: "Дело Бекирова" будет возвращено для рассмотрения в суд Симферополя
19:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:"Дело Бекирова" будет возвращено для рассмотрения в "Центральный районный суд Симферополя".

Так называемый "верховный суд республики Крым" отменил решение "центрального районного суда Симферополя" о передаче уголовного дела Эдема Бекирова в "Красноперекопский суд", сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Дело господина Бекирова будет возвращено для рассмотрения по сути в "Центральный районный суд Симферополя", - написала омбудсмены на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Адвокат отметил, что господина Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование в больницу им. Семашко, которое, я надеюсь, даст возможность изменить меру пресечения на домашний арест, тем более, что защитники недавно предоставили все необходимые для этого документы", - написала Денисова.

В свою очередь крымский проект украинской службы Радио Свобода "Крым. Реалии" сообщает, что таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Бекирова.

Как отметил адвокат подсудимого Алексей Ладин, "это маленькая победа", поскольку вопрос этапирования Бекирова в Красноперекопск был очень опасен для его жизни.

Апелляцию защиты Бекирова удовлетворили

Сам Бекиров в суде сообщил, что после предыдущей доставки в Верховный суд 8 августа у него на неделю отказали ноги, и даже сейчас он принимает участие в заседании только после приема обезболивающих препаратов.

Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Его задержали 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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Политзаключенные, Людмила Денисова, Эдем Бекиров.
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