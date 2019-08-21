Правозащитники: Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко перевели в "Лефортово"

Новости Украины:Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН.

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН, сообщает правозащитный центр "Мемориал".

"20 августа в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко", - говорится в сообщении "Мемориала" во вторник.

Правозащитники предполагают, что, следовательно, все украинцы находятся в московском СИЗО.

ФСИН пока не комментировала данную информацию.

Как напоминают в "Мемориале", Балух был приговорен к почти пяти годам колонии и штрафу. Он содержался в колонии в Тверской области.

Гриб был приговорен к шести годам колонии. Содержался в краснодарском СИЗО.

Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по одному делу с режиссёром Олегом Сенцовым.

Клыха и Карпюка задержали в марте 2014 года. В мае 2016 года их приговорили к 20 годам и 22,5 годам колонии строгого режима.

В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключённых в России и Украине, договорились о помощи им.