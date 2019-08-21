Приметы и обряды на 20 августа - День Ветрогона

Новости Украины:21 августа православная церковь почитает память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского.

Традиции на 21 августа

Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Ветер в поверях часто представал живым существом. Иногда считали, что это дух, сидящий у края неба на цепи. Северо-западный ветер представляли как деда в изорванной шапке, а северный - как сурового старика.

Существовало поверье, что ветры производят ангелы, которых Бог поставил по четырем сторонам света, дуют они поочередно - один устанет, другой начнет. То есть если долго дует холодный ветер, надо обращаться к теплому ангелу, южному, тогда ветер переменится.

К ветрам часто обращались в заговорах, особенно любовных. Чтобы приворожить понравившуюся девушку, в этот день юноша должен был выйти на перекресток и сказать: «На море на Окияне, на острове Буяне живут три брата, три ветра, один северный, другой восточный, третий западный. Навейте вы, нанесите вы, ветры, печаль, сухоту рабе Божьей (имя), чтобы она без раба Божьего (имя) дня не дневала, часа не часовала. Слово мое крепко, дело мое лепко. Аминь». Если после этого ветер начинал дуть прямо в лицо молодому человеку, задуманное скоро исполнится.

Ветер использовали, если жена тосковала по мужу, который был далеко на заработках. Слова этого заговора такие: «От двенадцати холодных утров прилетите двенадцать холодных ветров, отнесите мою тоску-печаль рабу Божьему (имя), чтоб он думал и не забывал о жене своей». Произносится он на рассвете, причем ветер должен дуть в ту сторону, где находится муж.

В этот день собирали ежевику, которая была особенно вкусной и сладкой.

Приметы на 21 августа

Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету.

Каковы Мироны, таков и январь.

Ранний иней на Мирона - к урожаю будущего года.

Мироны-ветрогоны пыль по дороге гонят, по красному лету стонут.

Михеев день с бабьим летом бурей-ветром перекликается.

На Михея дуют ветры-тиховеи - к ведренной осени, на Михея буря - к ненастному сентябрю.

Сильная жара или сильные дожди - на всю осень.

Смотрят в полдень на воду в реках и озерах: если тиха - осень будет тихая, а зима - без вьюг и злых метелей.

Обилие ягод предвещает холодную зиму.

Рябина грозна (много ярко-красных ягод) - зима морозна.