Именины (День Ангела) Германа: значение имени и поздравления

Новости Украины:Герман обладает аналитическим складом ума, но ему не хватает самоконтроля и умения сосредоточиться, чтобы много добиться.

Имя Герман имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя Герман имеет латинское происхождение, произошло от слова"germanus", которое имеет три варианта перевода. Первый перевод –"родной","единокровный", второй перевод –"близкий","родной","братский", третий вариант толкования –"истинный","настоящий","подлинный".

о второй версии, имя Герман – это один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн), которое означает"воин". Употребляются оба эти имени независимо друг от друга.

По третьей версии, имя Герман стало нарицательным словом, означающим, откуда прибыл человек, один из вариантов произношения латинского"Germānicus". Поэтому имя Герман раньше означало"из Германии", в дальнейшем трансформировалось в"германец", а в современности может трактоваться как"немец".

В детстве Герман отличается повышенной возбудимостью и окружающим нередко приходится сталкиваться с его раздражительностью. Он тяжело и болезненно воспринимает собственные неудачи и поражения. Но опекать мальчика неустанно не стоит по той причине, что тогда Герман может лишиться желания действовать и обучаться.

Со временем Герман понимает, что многого можно добиться не только своими усилиями, но и с помощью хитрости. Он способен пойти на обман, если это сулит выгоду.

Поздравления

Мы тебе желаем, Герман,

Много радости большой,

В твоей долгой, яркой жизни

Пусть все будет хорошо,

Продвигайся, строй карьеру,

Про семью не забывай,

Знаем мы, в делах ты лучший,

Только нос не задирай!

Он красив — и это верно —

Обаятелен наш Герман.

Очаровывает всех,

Во всём ждёт его успех.

Мы желаем, чтоб наш мачо

Всё имел: квартиру, дачу,

Отдыхал чтоб на Мальдивах

И поймал там крокодила.

Дорогой наш, милый Герман,

Поздравляем от души,

Думай только о хорошем,

Прошлое не вороши!

Ты прекрасный собеседник,

Интересный человек,

Мы тебе желаем счастья

И любви на целый век.





Пару слов хвалебных, Герман,

Я тебе сказать хочу.

Парень ты отличный, верный.

Пусть все будет по плечу.

Жизнь пусть будет интересной,

С массой подвигов, побед.

И запала в сердце хватит

Еще много-много лет.

Герман, вы на рыцаря похожи,

Всегда вы верховодите везде,

Ваш ум и независимость и воля

Ведут к победе при любой звезде.

Под стать себе и женщину найдете,

Которая оценит вас сполна.

В свободе ярко очень вы живете,

Жизнь приключений и энергии полна.

Хороший человек, мужчина видный,

Тебя хотим поздравить,

Всегда такой ты безобидный,

Позволь помочь твой праздник справить.

Тебе желаем, милый Герман,

Быть молодым всегда, счастливым,

Уметь любить, друзьям быть верным,

Всегда быть добрым, справедливым!