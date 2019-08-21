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Суд обязал НАБУ рассмотреть дело Порошенко и Климкина

Суд обязал НАБУ рассмотреть дело Порошенко и Климкина
10:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР дела о возможных правонарушениях Петра Порошенко и Павла Климкина.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения об уголовных правонарушениях, совершенных по мнению заявителя пятым президентом Украины Петром Порошенко и главой Министерства иностранных дел страны Павлом Климкиным.

"Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которой входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии постановления, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении … от 15.07.2019г, поданной ЛИЦОМ_1 в Национальный антикоррупционного бюро Украины…", - говорится в определении суда от 15 августа, обнародованных в Едином государственном судебном реестре 19 августа.

Согласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются.

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Однако, говорится в материалах дела, сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований НАБУ внесены не были.

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Суд, Петр Порошенко, НАБУ, ЕРДР, Павел Климкин.
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