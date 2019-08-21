Дело ОАСК: ВСП не стал отстранять судью одесского райсуда Шепитко

Новости Украины:ВСП отказался отстранять от выполнения обязанностей одесского судью Шепитко.

Высший совет правосудия (ВСП) отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о временном отстранении судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко в связи с расследованием уголовного производства.

Такое решение ВСП принял во вторник, рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры о временном отстранении Шепитко от отправления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее во вторник аналогичные решения Высший совет правосудия принял в отношении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка и Игоря Погрибниченко.

Как сообщалось, 2 августа главе ОАСК Вовку вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях. Ему инкриминируется совершение следующих преступлений: по ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Его заместитель подозревается по ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 2 ст. 376. Судья ОАСК и судья Суворовского райсуда Одессы подозреваются по ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 УК Украины.

В ВСП поступили из Генпрокуратуры ходатайства о временном отстранении судей ОАСК Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко.