Скачать
Среда, 21.08.2019
Климпуш-Цинцадзе: В комитете ВР по евроинтеграции будет лишь 7 нардепов
Климпуш-Цинцадзе: В комитете ВР по евроинтеграции будет лишь 7 нардепов
Глава Гостаможни назвал приоритеты своей работы на следующий год
Глава Гостаможни назвал приоритеты своей работы на следующий год
Рома продлила контракт с центральным защитником
Рома продлила контракт с центральным защитником
Британский певец впервые приедет в Украину с концертом
Британский певец впервые приедет в Украину с концертом

Дело ОАСК: ВСП не стал отстранять судью одесского райсуда Шепитко

Дело ОАСК: ВСП не стал отстранять судью одесского райсуда Шепитко
00:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ВСП отказался отстранять от выполнения обязанностей одесского судью Шепитко.

Высший совет правосудия (ВСП) отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о временном отстранении судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко в связи с расследованием уголовного производства.

Такое решение ВСП принял во вторник, рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры о временном отстранении Шепитко от отправления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее во вторник аналогичные решения Высший совет правосудия принял в отношении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка и Игоря Погрибниченко.

Как сообщалось, 2 августа главе ОАСК Вовку вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях. Ему инкриминируется совершение следующих преступлений: по ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Генпрокуратура заявила об отставке члена Продивуса

Его заместитель подозревается по ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 2 ст. 376. Судья ОАСК и судья Суворовского райсуда Одессы подозреваются по ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 УК Украины.

В ВСП поступили из Генпрокуратуры ходатайства о временном отстранении судей ОАСК Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, ВСП, ОАСК, Иван Шепитко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
04 Президент Группы Всемирного банка едет в Украину
05 Нефедов: Таможенная служба сможет заработать в конце сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будет лучше, если Россия войдет в состав G7 - Трамп
Будет лучше, если Россия войдет в состав G7 - Трамп
15 ноября запустят улучшенные КПВВ на админгранице с Крымом
15 ноября запустят улучшенные КПВВ на админгранице с Крымом
В ООН &quot;видели сообщение&quot; о ядерном инциденте в РФ
В ООН "видели сообщение" о ядерном инциденте в РФ
&quot;Гетманская столица&quot; приглашает гостей на большой концерт
"Гетманская столица" приглашает гостей на большой концерт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь