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Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев

Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев
22:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Суд оставил под стражей четырех бывших "беркутовцев", которых подозревают в расстрелах на Майдане.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей четырех бывших "беркутовцев", которых подозревают в расстрелах на Майдане — Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на адвоката семей Героев Небесной сотни Евгению Закревскую.

Сторона обвинения отметила, что существует риск побега, если смягчить обвиняемым меру пресечения. Закревская, которая представляет сторону потерпевших, согласилась с этим.

В итоге суд отклонил апелляционные жалобы всех четырех экс-беркутовцев и оставил их под стражей.

Как сообщалось, 16 июля одному из обвиняемых по делу Майдана Сергею Тамтуре изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Одно из дел Майдана закрыто из-за истечения срока давности

Также 10 июня бывшего снайпера "Омега" Дмитрия Хмиля, подозреваемого в убийстве участника Майдана Александра Храпаченко, отпустили под ночной домашний арест.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

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СБУ, Прокуратура, ГПУ, Беркут, Суд, Майдан.
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