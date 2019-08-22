Патриарх Филарет судится с архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием

Новости Украины:Почетный патриарх Филарет будет судиться о "защите чести и достоинства".

Почетный патриарх Филарет обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к члену синода Православной церкви Украины архиепископу Черниговскому и Нежинскому Евстратию (Зоре).

"...из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископом Евстратием (Зорей И.В.) о «защите чести и достоинства»", - говорится в фейсбуке архиерея.

Архиепископ Евстратий отметил, что ранее по этому же поводу с ним судились мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и ООО "Союз православных журналистов".

"Кстати, монастырь МП и Общество с ограниченной ответственностью суды проиграли", - добавил архиерей.

Напомним: после так называемого восстановительного собора УПЦ Киевского патриархата 20 июня архиепископ Евстратий предсказал церкви Филарета участь маргинальной секты.

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией, но в знак признания былых заслуг сохранил за ним место в епископате. Филарет заявил, что отказался признавать решения "так называемой ПЦУ".